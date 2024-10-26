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İstanbul Barosu, Avukatın Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi

İstanbul Barosu, Avukatın Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi
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İstanbul Barosu, duruşma sırasında gözaltına alınan Avukat Bedirhan Sarsılmaz için yaptığı açıklamada, bu durumu savunma hakkına ve adil yargılanma hakkına müdahale olarak değerlendirdi. Baro, gözaltı işlemini kınayarak hukuki mücadelesinde meslektaşının yanında olacağını duyurdu.

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu, Avukat Bedirhan Sarsılmaz'ın, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde, duruşma sırasında polis tarafından gözaltına alınmasına tepki gösterdi. İstanbul Barosunun açıklamasında, "Duruşmada gözaltı, savunma hakkına değil, yurttaşların adil yargılanma hakkına doğrudan müdahaledir" denildi.

İstanbul Barosu üyesi avukat Bedirhan Sarsılmaz, dün Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) davasının görüldüğü duruşma salonundan polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. İstanbul Adliyesi'nde yaşanan gözaltı işlemine İstanbul Barosu tepki gösterdi. İstanbul Barosu'nun "Savunmaya müdahaleyi kabul etmiyoruz" başlıklı açıklaması şöyle:

"Savunmaya yönelen bu açık saldırıyı kınıyoruz"

"Baromuz üyesi Avukat Bedirhan Sarsılmaz, müdafi olarak görev yaptığı sırada duruşma salonuna giren kolluk görevlilerince gözaltına alınmak istenmiş, meslektaşımız savunma görevi ifa edeceğini bildirerek müvekkilinin savunma hakkını korumuş ve savunmasını yapmıştır. Ancak duruşmanın tamamlanması beklenmeksizin gözaltına alınmıştır. Savunmaya yönelen bu açık saldırıyı kınıyoruz.

Mesleğini ifa ettiği sırada, suçüstü hali olmamasına rağmen ifadeye davet edilmeksizin, görevi başındaki bir avukatın duruşma salonundan gözaltına alınması asla kabul edilemez. Bu sadece savunma hakkına değil yurttaşların adil yargılanma hakkına doğrudan müdahaledir. İstanbul Barosu, sürecin en başından bu yana meslektaşımızın yanında olup, gerekli hukuki başvuruları yapmıştır. Savunma hakkına yönelen her türlü saldırıya karşı hukuki mücadeleye devam edeceğimizi, hiçbir meslektaşımızı yalnız bırakmayacağımızı bildiririz."

Kaynak: ANKA / Güncel

İstanbul Barosu İnsan Hakları İstanbul Politika Gözaltı Güncel Yargı Hukuk

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