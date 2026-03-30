İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 58.03'e yükseldi

Güncelleme:
İstanbul'da etkili olan yağışlar, barajlardaki doluluk oranını artırdı ve su seviyesi yüzde 58,03'e yükseldi. İSKİ verilerine göre, 20-30 Mart 2026 tarihleri arasında baraj havzalarına düşen yağış, doğrudan rezervlere yansıdı. İstanbul'un toplam su rezervi ise 503 milyon metreküp olarak belirlendi. Ömerli, Büyükçekmece, Elmalı ve Terkos barajlarındaki doluluk oranlarındaki artış da dikkat çekiyor.

İstanbul'da etkili olan yağışlar barajlardaki su seviyesini artırdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki doluluk oranı yüzde 58,03'e yükseldi.

İstanbul'da etkili olan yağışlar, barajlardaki doluluk oranını artırdı. 30 Mart itibarıyla yüzde 58,03 seviyesine ulaştı. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da 20 - 30 Mart 2026 tarihleri boyunca baraj havzalarına düşen ortalama 100-120 mm yağışın, doğrudan rezervlere yansıdığı belirtildi. İstanbul'un toplam su rezervi 503 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Bazı önemli barajlardaki doluluk oranları:

- Ömerli: yüzde 67,9'dan yüzde 81,6'ya yükseldi.

- Büyükçekmece: yüzde 34,54'ten yüzde 42,7'ye çıktı.

- Elmalı: yüzde 85,2'dan yüzde 100'e ulaştı.

- Terkos: yüzde 29,4'ten yüzde 42,9 seviyesine geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
