İstanbul'da barajlarda doluluk oranı yüzde 58.03'e yükseldi

İstanbul'da etkili olan yağışlar, barajlardaki doluluk oranını artırdı. 30 Mart itibarıyla yüzde 58,03 seviyesine ulaştı. İSKİ verilerine göre, İstanbul'da 20 - 30 Mart 2026 tarihleri boyunca baraj havzalarına düşen ortalama 100-120 mm yağışın, doğrudan rezervlere yansıdığı belirtildi. İstanbul'un toplam su rezervi 503 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Bazı önemli barajlardaki doluluk oranları:

- Ömerli: yüzde 67,9'dan yüzde 81,6'ya yükseldi.

- Büyükçekmece: yüzde 34,54'ten yüzde 42,7'ye çıktı.

- Elmalı: yüzde 85,2'dan yüzde 100'e ulaştı.

- Terkos: yüzde 29,4'ten yüzde 42,9 seviyesine geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı