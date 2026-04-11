İstanbul Barajlarında Doluluk Oranları Hızla Yükseliyor

İstanbul'da etkili olan yağışlar, barajlardaki doluluk oranlarını artırdı. Bugün yapılan ölçümlere göre doluluk oranı yüzde 70.05'e ulaştı. Alibeyköy Barajı'ndaki seviyeler de önemli ölçüde yükseldi.

Ali AKSOYER/İSTANBULİSTANBUL'da günlerdir etkili olan yağışın etkisiyle barajlardaki doluluk oranları hızla yükseldi. İSKİ verilerine göre bugün itibariyle İstanbul'da doluluk oranları yüzde 70.05 olarak ölçüldü. Doluluk oranı 15 gün içinde yüzde 54.69'dan yüzde 70.05'ye yükseldi. Geçtiğimiz yıl yüzde 6'lara kadar gerileyen Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 67.56'a yükselirken, eskiden araçların gezdiği hayvanların otladığı alanlar yeniden suyla doldu.

YÜZDE 70'İ GEÇTİ

İstanbul'da aralıksız yağan yağmurlar, barajlara yaradı. Hızla yükselişe geçen İstanbul'un barajlarında doluluk oranları bugün itibarıyla yüzde 70'e ulaştı. Bugün yapılan ölçümlerde baraj doluluk oranları yüzde 70.05 olarak ölçüldü. İstanbul'un barajlarında doluluk oranı geçtiğimiz aylarda yüzde 20'li seviyelere kadar gerilemişti.

ALİBEYKÖY BARAJINDA KURUYAN ALANLAR YENİDEN SUYLA DOLDU

Barajlardaki olumlu durumdan Alibeyköy barajı da nasibini aldı. Alibeyköy barajında doluluk oranı yüzde 67.56'a yükseldi. Alibeyköy Barajında doluluk oranı geçtiğimiz Kasım ayı içinde 6.27'ye kadar gerilemişti. Kasım ayında çekilen görüntülerle, bugün çekilen görüntüler arasında büyük bir fark olduğu görüldü. Toprağın suya doymasıyla baraj gölünü besleyen derelerin debilerinin yükselmesiyle daha önceden tamamen kuruyan alanlar tekrar suyla dolmaya başladı.

İstanbul'da en dolu baraj yüzde 92.54'le Elmalı barajı oldu. İstanbul'un kuzeyinde bulunan ve kısa bir süre önce adeta kuruyan Kazandere barajında doluluk oranı yüzde 62.1'e, Papuçdere barajında ise 57.99'a ulaştı. İstanbul'a su sağlayan önemli barajlardan biri olan Ömerli baraj gölü havzasında doluluk oranı yüzde 92.37 olarak ölçüldü.

İstanbul'un barajlarında doluluk oranları

ÖMERLİ %92.37

DARLIK %86.11

ELMALI %92.54

TERKOS %56.12

ALİBEYKÖY %67.56

BÜYÜKÇEKMECE %56.47

SAZLIDERE %45.36

ISTARNACALAR %76.36

KAZANDERE %62.1

PAPUÇDERE %57.99

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
