İSTANBUL-BAKAN NEBATİ: KÖPEK BALIKLARIYLA UĞRAŞA UĞRAŞA İŞLERİMİZİ TOPARLIYORUZ

ÜMRANİYE'de depremzede ailelere yönelik düzenlenen iftar programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bırakın birileri desin ki 'bu adam sahada kaybolmuş', birileri desin ki Nemo'yu arıyorum.

ÜMRANİYE'de depremzede ailelere yönelik düzenlenen iftar programında konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Bırakın birileri desin ki 'bu adam sahada kaybolmuş', birileri desin ki Nemo'yu arıyorum. Ama bilsinler ki kayıp Nemo'nun bile bir aşkı var. Annesine kavuşmak için köpek balıklarıyla uğraşıp hedefine ulaştı. İşte biz de köpek balıklarıyla uğraşa uğraşa ama vatandaşlarımızın gözyaşlarına ortak olarak, kardeşlik hukukunu zedelenmeden, elimizden gelen her türlü gayreti ortaya koyarak çok şükür hızlı bir sürede işlerimizi toparlıyoruz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati eşi Özlem Nebati ile Ümraniye Belediyesi'nin ilçedeki depremzede aileler için düzenlediği iftar programına katıldı. Belediyenin nikah salonunda gerçekleşen programda masaları tek tek dolaşan Nebati, ailelerle sohbet etti, ihtiyaçlarını sordu. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programa Ümraniye Kaymakamı Abdulaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

"SIKINTILARIN EN BÜYÜĞÜNÜ YAŞADIK"

"KAYIP BALIK NEMO ANNESİNE KAVUŞMAK İÇİN KÖPEK BALIKLARIYLA UĞRAŞIP HEDEFİNE ULAŞTI"

"MİSAFİRLERİMİZİN DOĞDUKLARI YERLERE GİTMESİ DE BİZİM BOYNUMUZUN BORCUDUR"

VATANDAŞA, MÜTEAHHİTE VE BELEDİYELERE ÇAĞRI YAPTI

Deprem bölgesinde seferber olduklarını söyleyen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise, "11 ilde devlet erkanımız her türlü hizmeti veriyor. Depremin ilk gününden itibaren bölgeye gittik. Bizden ne istendiyse hazırlayıp TIR'larla hizmetinize sunduk. Acımız çok büyük, her gün ailelerimizi evlerinde ziyaret ediyorum. Sizleri ziyaret eden akrabalarınız ya da tanımadıklarınıza çok teşekkür ediyorum. Yemeğe teşriflerinizden dolayı da çok teşekkür ediyorum" dedi.