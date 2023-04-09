Avcılar'da iş merkezinin inşaatında beton kalıplar çöktü; 5 işçi göçük altında kaldı

AVCILAR'da bir iş merkezinin inşaatında beton döküldüğü sırada beton kalıpları çöktü. Bu sırada inşaatta çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. İşçilerden 3'ü yara almadan kurtulurken, 2'si hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Cihangir Mahallesi Güvercin Caddesi'nde saat 23.00 sıralarında bir iş merkezinin inşaatında beton dökülme işlemi sırasında beton kalıplar çöktü. Bu sırada çalışan 5 işçi göçük altında kaldı. Göçük altındaki işçilere ilk müdahaleyi çalışma arkadaşları yaptı. Göçükteki 3 işçi, inşaattaki çalışanlar tarafından çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, göçük altında kalan diğer 2 işçiyi de hafif yaralı olarak kurtardı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.