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İstanbul Anadolu Yakası'nda Kar Yağışı Etkili Oldu

İstanbul Anadolu Yakası'nda Kar Yağışı Etkili Oldu
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İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı yolları ve yeşil alanları beyaz örtüyle kapladı. Sürücüler zor anlar yaşarken, kar küreme araçları yolları temizlemeye çalıştı.

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde kar yağışı etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kentin yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere bazı bölgelerde aralıklarla etkisini sürdürdü.

Ümraniye, Beykoz, Kartal, Pendik ve Üsküdar'da etkili olan kar nedeniyle, bazı yollar ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Beykoz'daki Yeni Riva Yolu'nda seyreden sürücüler karla kaplanan yolda ilerlemekte zorlandı.

Bazı araç sahipleri dörtlü flaşörlerini yakarak yolda beklerken, birçok noktada hazır bekletilen kar küreme araçları yolları temizledi.

İstanbul'un sembol yerlerinden biri olan Çamlıca Tepesi de kar yağışının ardından kısmen beyaz örtüyle kaplandı.

Tepeye çıkan bazı vatandaşlar fotoğraf çektirerek bu anları kayıt altına alırken, bazıları ise yürüyüş yapıp İstanbul Boğazı'nı seyretti.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
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