İstanbul Adalet Sarayı'nda arabuluculuk yoğunluğu

Kirada arabuluculuk dönemi başladı

İSTANBUL - Kira konusunda arabuluculuk dönemi başlamasıyla birlikte İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan arabuluculuk merkezine yoğunluk yaşandı. Açılan arabuluculuk bürolarında ev sahibi ile kiracı arasında yaşanan anlaşmazlığın kısa sürede çözüme kavuşması bekleniyor.

Kira ve kat mülkiyeti hukuku kaynaklı anlaşmazlıklarda bugünden itibaren arabulucularda çözüm bulunabilecek. Kiracı ve ev sahipleri adliyelerde bulunan arabuluculuk bürosuna başvuru yapabilecek. Başvurunun ardından otomatik olarak taraflara bir gün sonra arabulucu atıyor. Sistem taraflara 3 hafta süre tanıyor. Eğer bu sürede taraflar anlaşamaz ise bir hafta ek süre daha veriliyor. Taraflar toplam 4 hafta içinde anlaşamaz ise dava açılacak.

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan arabuluculuk merkezinde sabah saatlerinde başlayan yoğunluk gün içerisinde de devam ediyor. Adliyenin açıldığı saatlerden itibaren kira sebebiyle arabuluculuk merkezine başvuranların sayısı yaklaşık yüzde 75'e ulaştı.

"Arabuluculuk için geldim. Kiracıyla anlaşamadık"

Kiracıyla arasındaki anlaşmazlık konusunda arabuluculuk merkezine başvuran 77 yaşındaki emekli Salih Ormak, "Ara buluculuk için geldim. Kiracıyla anlaşamadık. 2. Seneye girdi. Geçen sene ona çık dedim. Tahliye yapacağım, çıkmadı. Hemen kirayı yüzde 25 uzattı. Yine günü geldi kiraya aynısını yaptı. Ben de şey ihtarname göndermiştim ona. Çıkmıyorum dedi. Yüzde 25. ya Gayrettepe'yi biliyor musunuz? 2 bin 500 lira kira Gayrettepe'de. Orada 20 bin lira, 25 bin lira kira. Ben geçen sene 6 bin istedim oda kabul etmedi. Devlet benim yanımda, kiracıların yanında dedi. Bana 8-10 bin lira ver ben çıkarım dedi. Direkt arabulucuya geldim. Anlaşabilsek güzel olur yani. Veyahut tahliye eder ya da bir şeyler yapar yani yükseltir" şeklinde konuştu.

" Evime yakın olduğu için, ben burayı boşaltmak istemiyorum diyor. Bana hatta yani ben sana ev bulayım diyor"

Kiracısıyla anlaşmazlık yaşadığını söyleyen Yılmaz Pamuk, "Kiracımla olan sıkıntıdan dolayı evimi boşaltmasıyla ilgili geldim. Ben emekli oldum. Kendi evime gelmek istiyorum. Kiracının evimi boşaltmasını istiyorum yani. Düzce'de yaşıyorum. Emekli oldum, emekli dilekçemi verdim İstanbul'a geldim. Ama kiracım evimi boşaltmıyor. Kiracımın bu 3. Senesi. Yani ikinci kontratı bitti. Mecidiyeköy'de benim evim. Benim evim ile iş yeri karşılıklı. Evime yakın olduğu için, ben burayı boşaltmak istemiyorum diyor. Bana hatta yani ben sana ev bulayım diyor. Şu an 6 bin lira. Daha önce herhangi bir başvuruda bulunmadım. Dün geldim. Dediler ki ara buluculuk sistemi başlıyor. Oradan yürüyün işinizi halletmek için. Bugün de geldim. Çok iyi olur mesela. 4 haftada çözülmesi çok iyi olur. Avukatla görüştüm dün ben yani bu yaklaşık 2 sene sürme ihtimali var bunun mahkemenin diyor. Şu an ben kendi evimde kalamıyorum. Kaldığım bu ev benim kendi evimden 3-4 bina aşağıda. Ben yani buraya gelmek için kendi evimin önünden geçip geldim" dedi.