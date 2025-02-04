İstanbul 3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali Başlıyor

Devlet Tiyatrolarının (DT) İstanbul 3. Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali 7 Şubat'ta başlayacak.

DT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Uluslararası Kadın Oyun Yazarları Tiyatro Festivali" seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yurt dışından ve Türkiye'den çok sayıda tiyatro grubunu ağırlayacak festivalin açılışı, 7 Şubat Cuma günü saat 20.00'de İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde ( Akm ), Sırbistan'dan "Amazonlar" isimli oyunla yapılacak.

Dünyanın birçok ülkesinden sadece kadın yazarların yazdığı, farklı kültürlerle harmanlanmış tiyatro metinleri, seçkin sahne performanslarıyla da desteklenerek izleyiciyle buluşurken, festivali zenginleştirecek kadın yazarların söyleşileri, seminerler ve atölyeler de düzenlenecek.

Dünyanın dört bir yanından gelen ekiplerin İstanbul'un sanat kültür yaşamına katkı sağlayacağı festivalde, Devlet Tiyatrolarının birçok bölgesi, özel tiyatrolar, İstanbul ve Kocaeli Şehir Tiyatroları da İstanbullu sanatseverle buluşacak.

Tiyatro severler, Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda, Üsküdar Tekel Sahnesi'nde ve Mecidiyeköy Sahnesi'nde, Sırbistan, İspanya, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Hırvatistan, Yunanistan, İtalya, Rusya, Almanya ve Türkiye'den seçilmiş kadın yazarlara ait seçkin sahne performanslarını izleyebilecek.

Çocuk oyunlarının hafta içi saat 10.00 ve 13.00, hafta sonu 11.00 ve 14.00 olmak üzere iki seans, Üsküdar Stüdyo Sahne'deki oyunların saat 18.00, yetişkin ve gençlik oyunlarının ise 20.00'de başlayacağı festivalde ayrıca AKM fuayede "Devlet Tiyatroları Tasarım Sergisi" ile Mecidiyeköy fuayede "Atık Malzemelerden Kostüm Yapımı Atölyesi Sergisi" de sanatseverlerle buluşacak.

16 Şubat'a kadar sürecek festivalin programına ve oyunlarla ilgili detaylı bilgiye, Devlet Tiyatroları internet sitesinden "Biletinial" internet sitesinden ve AKM İstanbul internet sitesinden ulaşabilecek.