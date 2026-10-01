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İsrailliler, Nablus'taki Yusuf Makamı'na asker korumasında baskın düzenledi

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İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Yusuf Makamı'na baskın düzenledi; Filistinlileri evlerinden çıkarıp yapıları askeri kışlaya çevirdi. Otobüslerle getirilen yüzlerce İsrailli dini ritüel yaparken, keskin nişancılar çevredeki çatılara konuşlandı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde bulunan Yusuf Makamı'na İsrail askerlerinin koruması altında baskın düzenledi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu, Yahudiler tarafından Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanılan Yusuf Makamı'nın yer aldığı Nablus'un doğu kesimine baskın gerçekleştirdi.

Yusuf Makamı çevresindeki evlerde yaşayan Filistinlileri zorla evlerinden çıkaran İsrail ordusu, bu yapıları askeri kışlaya çevirdi.

İsrailli keskin nişancılar da çevredeki binaların çatılarına konuşlandı.

Otobüslerle bölgeye getirilen yüzlerce İsrailli, Yusuf Makamı'na baskın düzenleyerek dini ritüeller gerçekleştirdi.

Nablus'un doğusunda bulunan ve Filistin yönetiminin kontrolündeki bölgede yer alan "Yusuf Makamı", Yahudiler tarafından kutsal kabul ediliyor ve sık sık bu tür baskınlar nedeniyle Batı Şeria'daki en gergin noktalardan biri olarak öne çıkıyor.

Nablus'taki "Yusuf Makamı"

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.

Kaynak: AA
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