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El Halil'de Filistinli Ailenin Evi Kundaklandı

El Halil'de Filistinli Ailenin Evi Kundaklandı
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Batı Şeria'nın El Halil kentinde, İsrailliler bir Filistinli anne ve kızının evini kundakladı. Anne ve kızı son anda kurtuldu. Saldırı, bölgedeki yasa dışı yerleşimlere mobil ev taşınmasıyla eş zamanlı gerçekleşti.

EL Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde, Filistinli bir anne ile kızının içerisinde bulunduğu evi kundakladı.

Saldırı, İsrail ordusunun El Halil kentinin batısındaki Dura'da gasbedilen Filistin topraklarına kurulan yasa dışı yerleşim alanına mobil evler taşımaya başlamasıyla eş zamanlı gerçekleşti.

Yakılan evin sahibi Aliya en-Nevaci, AA muhabirine Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden maskeli 5 kişinin sabaha karşı Yatta bölgesindeki Hallet el-Fara'da bulunan evine saldırdığını söyledi.

İsraillilerden birinin, kızı ile uyuduğu yatak odasının penceresini açarak kendilerini tehdit ettiğini belirten Nevaci, saldırganların yatak odasının içinde yangın çıkardığını ve yangının hızla yayıldığını, kendisinin ise yangını söndüremediğini ifade etti.

Nevaci, son anda kızını uyandırarak evden çıkmayı başardığını belirtti.

Saldırının gerçekleştiği saatte bölge sakinleri ve komşuların hemen uyanamadığını aktaran Nevaci, bunun üzerine evde bulunmayan eşini arayarak yardım istediğini söyledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail'e ait ağır iş makineleri sabahın erken saatlerinden itibaren El Halil kentinin Dura beldesinin batısındaki Tarusa Dağı'nda kurulan yasa dışı yerleşim alanına mobil evler taşımaya başladı.

Bunun "bölgedeki yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişletme planı" kapsamında gerçekleştirildiği, taşıma işlemi sırasında İsrail ordusuna ait araçların iş makinelerine eşlik ettiği aktarıldı.

Kaynak: AA
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