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İsrailliler Batı Şeria'da Kaçak Yerleşim İçin Hazırlıklara Başladı

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El Halil kentindeki El-Burc ve Ez-Zahiriyye köyleri arasında İsraillilerin altyapı hazırlığı yaparak kaçak yerleşim kurma girişiminde bulunduğu bildirildi. Filistinli yetkililer, İsraillilerin tarım arazilerine girerek Filistinlilerin topraklarına yaklaşmasını engellediğini aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki El-Burc ve Ez-Zahiriyye köyleri arasında "kaçak yerleşim" kurmak için hazırlıklar yaptığı bildirildi.

El-Burc Köy Meclisi Başkanı Yusuf Tulahime, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, söz konusu bölgede altyapı hazırlığına başladıklarını ve kaçak yerleşim kurulmasına hazırlık olarak karavanlar getirdiklerini söyledi.

Tulahime, İsraillilerin sondaj ekipmanlarıyla Burc ve Zahiriyye köylerinden bazı Filistinlilerin tarım arazilerine girdiğini ve Filistinlilerin kendi topraklarına yaklaşmasını engellediklerini belirtti.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgeye aileleriyle birlikte geldiğini söyleyen Tulahime, İsraillilerin çadırlar kurup karavanlar getirerek söz konusu arazide "kaçak yerleşim" kurmaya başladıklarını ifade etti.

Tulahime, İsraillilerin gasbetmeye başladığı bölgenin 8 bin dönümü aşan dağlık bir arazi olduğunu, burada tahıl ekildiğini ve Ayrım Duvarı yakınında yer aldığını aktardı.

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Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
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