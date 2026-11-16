İsrailliler Batı Şeria'da 2 Filistinli'nin evine el koydu, tarım arazisi tahrip oldu

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 eve el koydu ve ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan Cenin Kenti Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Tarık İğbariye, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Cenin'in güneyinde yer alan Arabe beldesindeki 2 eve el koyduğunu söyledi.

İğbariye, İsraillilerin 3 günden beri evleri gasbettiğini aktararak, "Yerleşimciler, Muhammed Lahluh isimli Filistinli vatandaşın 300 metrekarelik evini gasbederek içine yerleştiler." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, evine el koydukları Filistinli vatandaşın bölgedeki arazilerine yaklaşmasına da izin vermediğini belirten İğbariye, bu kişilerin ayrıca beldedeki 16 dönümlük ekili tarım arazisini sürerek tahrip ettiğini kaydetti.

İğbariye, gasbedilen diğer evin de Belçika vatandaşlığı bulunan bir Filistinliye ait olduğu bilgisini paylaşarak, "Beldedeki 2 evin sahibi Filistinli vatandaşlar, 3 günden beri evlerine yaklaşamıyor." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA