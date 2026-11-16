Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrailliler Batı Şeria'da 2 Filistinli'nin evine el koydu, tarım arazisi tahrip oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailliler, Batı Şeria'da Cenin'in güneyindeki Arabe beldesinde Filistinlilere ait 2 eve el koydu. Yetkili, ev sahiplerinin 3 günden beri evlerine yaklaşamadığını, 16 dönümlük ekili tarım arazisinin sürülerek tahrip edildiğini söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 2 eve el koydu ve ekili tarım arazilerine zarar verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya konuşan Cenin Kenti Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Tarık İğbariye, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Cenin'in güneyinde yer alan Arabe beldesindeki 2 eve el koyduğunu söyledi.

İğbariye, İsraillilerin 3 günden beri evleri gasbettiğini aktararak, "Yerleşimciler, Muhammed Lahluh isimli Filistinli vatandaşın 300 metrekarelik evini gasbederek içine yerleştiler." dedi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, evine el koydukları Filistinli vatandaşın bölgedeki arazilerine yaklaşmasına da izin vermediğini belirten İğbariye, bu kişilerin ayrıca beldedeki 16 dönümlük ekili tarım arazisini sürerek tahrip ettiğini kaydetti.

İğbariye, gasbedilen diğer evin de Belçika vatandaşlığı bulunan bir Filistinliye ait olduğu bilgisini paylaşarak, "Beldedeki 2 evin sahibi Filistinli vatandaşlar, 3 günden beri evlerine yaklaşamıyor." diye konuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
Selçuk İnan, Fenerbahçe maçındaki eksikleri açıkladı

Yıldız isimler Fenerbahçe'ye karşı oynayamayacak
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında yeni perde! Özlale sordu, AK Partili Karaaslan sert çıktı30

Fon krizinde adı geçen Çiğdem Karaaslan'dan iddialara jet yanıt

Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min-Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık

Kim Min Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık
Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu

Sanchez'e sıra dışı hediye! Kalçasındaki detayı görünce resmen koptu
Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...

Arda ile Mbappe arasında gerginlik! Arkasından...
Mahsun Kırmızıgül'den milyonluk konser ücretlerine tepki: Herkes beni aramaya başladı

Milyonluk haberler başına iş açtı: Herkes beni arıyor
Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz

Kuzey Marmara'yı kullananlar dikkat! Ehliyetinizden olabilirsiniz
Trump'ın son paylaşımı tedirgin etti! Askerlerin görüntüsü savaş endişelerini artırdı

Dünyaya rahat yok! Gece yarısı paylaştığı görüntü tedirgin etti