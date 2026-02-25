Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mesafir Yatta'da Filistinlilerin evlerini yaktı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafir Yatta'da, Filistinlilerin evlerini ve araçlarını ateşe verdi.

Bölge sakinlerinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, Yahudi yerleşimciler, el-Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta'da bulunan Susya köyünde Filistinlilere saldırı düzenledi.

Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, iftar ile teravih namazı vakti arasında Filistinlilere ait 4 evi ve çok sayıda aracı koordine bir şekilde kundakladı.

Yahudi yerleşimcilerin saldırısının ardından bazı araçlar kullanılamaz hale geldi ve evlerde büyük hasar oluştu.

Filistin asıllı İsrail Milletvekili Eymen Avde, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının Tel Aviv yönetiminin himayesinde gerçekleştiğini kaydetti.

Yahudi yerleşimcilerin ateşe vermesi sonucunda birçok Filistinli ailenin evlerinde mahsur kaldığını belirten Avde, "İşgal sadece yozlaştırmakla kalmaz aynı zamanda yok eder, yakar, yerle bir eder ve en önemlisi öldürür." ifadesini kullandı.

İsrail ordusundan olaya ilişkin yapılan açıklamada, bölgedeki Filistin mülklerinin kasıtlı olarak yakıldığına dair ihbar alındığı belirtilerek, konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı ileri sürüldü.

El-Halil kentinin güneyindeki Mesafir Yatta, sık sık İsrail ordusunun ve Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarına uğruyor.