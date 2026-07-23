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Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekilinden Mescid-i Aksa'da İsrail bayraklı provokasyon

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İsrail Başbakanı Netanyahu'nun partisinden milletvekili Amit Halevi, beraberindeki fanatik Yahudi grupla birlikte işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açtı ve ulusal marş okudu. 2 bin 300'den fazla fanatik Yahudi de 'Tişa BeAv' bahanesiyle kutsal alana akın etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekili Amit Halevi, İsrail bayrağı açan beraberindeki bir grupla işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrail Ordu Radyosu'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Halevi, sözde Süleyman Mabedi'nin yıkılışının yıl dönümü olarak kabul ettikleri ve "Tişa BeAv" adını verdikleri matem günü dolayısıyla Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Mescid-i Aksa'da İsrail bayrağı açan fanatik Yahudilere eşlik eden Halevi, onlarla birlikte İsrail ulusal marşını okudu.

Sabah saatlerinden bu yana 2 bin 300'den fazla fanatik Yahudi, "Tişa BeAv"ı bahane ederek Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudiler, Tişa BeAv adını verdikleri günü sözde Süleyman Mabedi'nin MÖ 586 ve MS 70 yıllarında yıkılışının anıldığı gün olarak kabul ediyor. Fanatik Yahudiler, bu gün dolayısıyla her yıl Mescid-i Aksa'ya baskınlar düzenlerken, Filistin tarafı ise söz konusu baskınları, Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal eden uygulamalar ve provokasyon olarak nitelendiriyor.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak
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