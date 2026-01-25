Haberler

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'daki Attara beldesinde iki aracı ateşe verdi

İsrailli saldırganlar, Ramallah'ın Attara beldesinde Filistinli bir vatandaşa ait iki aracı ateşe vererek çevreye ırkçı sloganlar yazdı. Saldırının, İsrail güçlerinin koruması altında gerçekleştiği bildirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabaha karşı Ramallah'ın kuzeybatısındaki Attara beldesine saldırarak Filstinlilere ait iki aracı ateşe verdi ve beldeye ırkçı sloganlar yazdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, çok sayıda İsrailli Attara beldesine saldırarak Filistinli Abdulaziz Ahmed İsa'ya ait iki aracı kundakladı ve çevreye ırkçı ifadeler yazdı.

Haberde, söz konusu saldırının, İsrail güçlerinin koruması altında gerçekleştirildiği ve son dönemde artış gösteren organize saldırıların bir devamı olduğu belirtildi.

İsrail güçlerinin koruması altında Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin son dönemde artış gösteren saldırıları kapsamında, Filistinli sivillere ateş açıldığı, darp olaylarının yaşandığı, mülklerin ateşe verildiği, çobanların doğrudan hedef alındığı ve bazı tali yolların kapatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
