Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İsrailli muhalif lider Yair Golan, Netanyahu'yu 'hasta ve zayıf lider' diye niteledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, X paylaşımında Netanyahu'yu 'hasta ve zayıf bir lider' olarak nitelendirdi. Golan, Netanyahu'yu siyasi kaygılarla yeni saldırıya sürüklemekle suçlayıp 27 Ekim seçimlerinde sandığa gitmeye çağırdı.

İsrail'de muhalefetteki Demokratlar Partisi lideri Yair Golan, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu "iktidara zorla tutunan, kendini kurtarmak uğruna İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmaya hazır, hasta ve zayıf bir lider" olarak nitelendirdi.

Golan, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'yu siyasi ve kişisel kaygılarla İsrail'i seçimler öncesinde yeni bir saldırıya sürüklemeye çalışmakla??????? suçladı.

Netanyahu'nun yeni bir saldırı başlatmak için meşruiyeti bulunmadığını belirten Golan, İsrailli asker ve sivillerin Başbakan'ın siyasi geleceğini koruma mücadelesinde "birer piyon" olmadığını vurguladı.

Golan, Netanyahu'yu, "iktidara zorla tutunan, kendini kurtarmak uğruna İsrail'in güvenliğini tehlikeye atmaya hazır, hasta ve zayıf bir lider" şeklinde niteledi.

İsrail ordusunun siyasi amaçlarla kullanılmasına karşı durulması gerektiğini vurgulayan Golan, güvenlik gerekçelerinin kişisel çıkarlara hizmet eden askeri adımları meşrulaştırmak için kullanılmaması gerektiğini ifade etti.

Golan, 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde vatandaşları sandığa giderek Netanyahu hükümetini değiştirmeye çağırdı.

Financial Times gazetesi, Netanyahu'nun ekim ayının başlarında İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemeyi planladığını, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde çatışmaların yeniden başlamasına karşı çıktığını iddia etmişti.

Kaynak: AA
Netanyahu'nun İran planını Trump bozdu! Hedefte nükleer tesisler vardı

Trump'a bak sen! Dünya büyük bir felaketin eşiğinden dönmüş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uçak biletinden pahalı tavuk döner! Menü fiyatlarını görenler isyan etti

Ünlü tavuk zincirinin havalimanındaki fiyatlarını görenler isyan etti
Serebral palsiye rağmen 2 bölümden mezun oldu! Duru Candansayar'ın yeni hedefi akademisyenlik

Engel tanımadı! 2 ameliyattan sonra 2 bölümü birden bitirdi
Seray Kaya’dan ayrılık söylentileri sonrası dikkat çeken mesaj

Büyük aşk sona mı erdi? Ünlü oyuncudan dikkat çeken paylaşım
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu

Altınbaş ailesine büyük operasyon! Mal varlıkları donduruldu
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız

Ünlü börekçiye kan donduran tehdit
WSJ'den çarpıcı iddia: Starlink'i Ukrayna ordusu için Musk bizzat yavaşlattı

Ukrayna'nın dronlarını kör eden emir! Parmak Musk'ı gösteriyor
Siyasette yapay zeka skandalı! Görenler gözlerine inanamadı

Akılalmaz oyun! Seçim meydanını sallayan güzelin sırrı şaşırttı