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İsrailli vekil: Netanyahu ve Smotrich üçüncü intifada istiyor

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İsrailli milletvekili Gilad Kariv, Başbakan Netanyahu ve Maliye Bakanı Smotrich'in Batı Şeria'da üçüncü intifadayı körüklediğini, kasıtlı olarak gerilimi artırdıklarını ve daha fazla kan dökülmesini önlemek için bu çılgınlığın durdurulması gerektiğini söyledi.

İsrailli milletvekili Gilad Kariv, Başbakan Binyamin Netanyahu ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, işgal altındaki Batı Şeria'da üçüncü intifadanın çıkmasını istediğini belirtti.

Kariv, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'daki durumu yatıştırmak yerine alevlendirmek istediğini öne sürdü.

Kariv, Netanyahu ile Smotrich'in Batı Şeria'da üçüncü bir intifada istediğini, Smotrich'in dün açıkça "Yahuda ve Samara'da (Yahudilerin Batı Şeria'ya verdiği isim) savaş istiyorum." dediğini yazdı.

Kariv şöyle devam etti:

"Burada (İsrail'de) bizi kasıtlı olarak üçüncü bir intifadaya doğru iten bir grup var. Netanyahu bunu siyasi nedenlerle yapıyor. Smotrich de bunu kendi planının bir parçası olduğu için yapıyor."

Batı Şeria'nın aylardır patlamanın eşiğinde olduğunu dile getiren Kariv, Netanyahu hükümetinin İsrailliler ve Filistinliler arasında artan bir gerilim yaratmak için kasıtlı bir çaba sarf ettiğini öne sürdü.

Kariv, son olarak "Görevimiz bu çılgınlığı durdurmak ve daha fazla kan dökülmesini ve can kaybını önlemektir." ifadesini kullandı.

Taş İntifadası olarak bilinen birinci İntifada, 8 Aralık 1987'de Gazze Şeridi'nde patlak verdi ve daha sonra Batı Şeria ve Kudüs'e yayıldı. Filistinli gençlerin İsrail ordusunun kurşunlarına karşı askeri araçlara taş atarak karşılık verdiği İntifada Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında Oslo Anlaşmaları'nın imzalanmasıyla sona erdi.

Aksa İntifadası olarak da bilinen ikinci İntifada ise 28 Eylül 2000'de dönemin İsrail muhalefet lideri Ariel Şaron'un Mescidi Aksa'yı ziyaretinin ardından başladı. 2005 yılına kadar süren intifada, silahlı çatışmalara ve özellikle 2002'deki Savunma Kalkanı Operasyonu olmak üzere Filistin şehirlerine yönelik büyük ölçekli İsrail saldırılarına tanık oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar arttı.

Kaynak: AA
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