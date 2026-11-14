İsrailli grup Ramallah'ta zeytin hasadı yapan çiftçilere saldırdı, 2 genç yaralandı

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Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde zeytin hasadı yapan Filistinlilere saldırarak iki genci yaraladı.

Bölgedeki AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, İsrailli bir grup, Ramallah kentinin kuzeyinde zeytin yapan Filistinli çiftçilere saldırdı.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada ise Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ramallah'taki saldırısında yaralanan iki gencin ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldıkları belirtildi.

Öte yandan Filistin yönetimine bağlı Genel Sivil İşler Otoritesinden yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin dün Batı Şeria'nın 9 farklı kentinde Filistinlere ve mülklerine 21 saldırı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, saldırılarda fiziksel şiddet, zeytin ağaçlarının ve tarım ekipmanlarının çalınması, araçlara taş atılması, yerleşim çadırlarının kurulması ve çiftçilerin topraklarına erişiminin engellenmesi gibi ihlallerin yaşandığı belirtildi.

Filistinlilere yönelik en fazla saldırının El Halil kentinde kaydedildiği aktarılan açıklamada, bazı saldırıların İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirildiğine vurgu yapıldı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Ekim 2026'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 3 bin 133 saldırı gerçekleştirdi. Bu sayı, eylül ayına göre yüzde 52,8 artış gösterdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'te başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da da artan baskın, gözaltı ve yerleşimci saldırıları sürüyor.

Kaynak: AA