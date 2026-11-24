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İsrail'de geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen sağcı gazeteci Yinon Magal, İsrail vatandaşı Filistinlileri topraklarından sürmekle tehdit etti.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14 televizyonunda konuşan Magal, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Arap partilerinin tarihi başarı elde ederek 19 milletvekili çıkarttığı seçim sonrası sürecin bir erken seçimle değil "İsrail topraklarında Yahudiler ve Araplar arasında çıkacak çok şiddetli ve kanlı bir savaşla" noktalanacağını iddia etti.

İsrail nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan İsrail vatandaşı Filistinlilerin son dönemdeki toplumsal ve siyasi görünürlüğünden rahatsızlık duyduğunu dile getiren Magal, Filistinlilerin törenlerde kendi marşlarını okuduğunu ve "Evin sahibi biziz" söylemini benimsediklerini söyledi.

Gazze'deki insani yıkımı gösterip tehdit etti

İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde evlerini kaybeden ve dondurucu kış şartlarında çadırlarda hayatta kalmaya çalışan Filistinlilerin durumunu örnek gösteren Magal, aynı akıbetin İsrail vatandaşı Filistinlilerin de başına geleceği tehdidinde bulundu.

Yahudiler ile Filistinliler arasında çok şiddetli bir savaş yaşanacağını savunan Magal, "Şimdi bunu (intifada) Gazze'de yaptılar ve başlarına bir Nekbe geldi. Şimdi hepsi çadırlarda soğuktan donuyor, değil mi? Size söylüyorum, aynı şey İsrail'deki Arapların da başına gelecek." dedi.

Muhalefetteki sol partilerin olası bir hükümet kurma sürecinde Arap partilerine yer verebileceği ihtimalinden bahseden Magal, bu durumun İsrail vatandaşı Filistinlilerin elini daha da güçlendireceğini belirterek, şu ifadelerle tehdidini yineledi:

"Şu an rüzgarı arkalarına almış durumdalar, güçlüler, marşlarını söylüyorlar, Yahudileri dışarı atıyorlar. Sol kesim onlara koalisyonda yer verebilir, bu da işlerini daha da kolaylaştıracaktır. Eğer başlarını kaldırır ve silahlarına sarılırlarsa, bu yeni bir Nekbe ile son bulacaktır."

Filistinliler, 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarının büyük bölümünde İsrail'in kurulmasının ardından, Siyonist çetelerin gerçekleştirdiği katliamlar ve zorunlu göç ettirmeler sonucu topraklarından sürülmelerini "Nekbe" olarak adlandırıyor.

İsrailli emekli askerden Filistinlilere hakaret

Kanal 14 televizyonunda konuşan emekli Albay ve televizyon yorumcusu Amir Noy da Filistinlilere "konuşmayı öğrenmeden önce yalan söylemeyi öğreniyorlar" diyerek hakaret etti.

Noy, "Araplar konuşmayı öğrenmeden önce yalan söylemeyi öğrenirler. Yani çocukluklarındaki tüm düşünce dünyasında, anneleri babaları onlara daha ağızlarından 'anne' ve 'baba' kelimesi çıkmadan yalan söylemeyi öğretir." ifadelerini kullandı.

Seçimlere İsrail vatandaşı Filistinliler tarihi katılım göstermişti

İsrail Seçim Komisyonu'na göre, 27 Ekim'de yapılan seçimlere İsrail vatandaşı Filistinlilerin katılım oranı yüzde 80 ile tarihi düzeye ulaştı.

1948'de Filistin topraklarında kurulan İsrail'in 10 milyonu aşkın nüfusunun yaklaşık yüzde 21'ini oluşturan İsrail vatandaşı Filistinliler, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 19 milletvekiliyle tarihi temsil düzeyine ulaşmıştı.

Seçimlere genel katılım oranının ise yüzde 77,7 olduğu ve bu oranın, 1999'dan bu yana kaydedilen en yüksek genel katılım olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA