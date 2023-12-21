İsrailli gardiyanlar Filistinli mahkumu darbederek öldürdü

İsrailli gardiyanların, ülkenin güneyinde bulunan Negev Çöl Cezaevi'ndeki Filistinli bir mahkumu darbederek öldürdüğü bildirildi.

MAHKUMUN ÖLÜMÜNE KARIŞAN 14 SANIK HAKKINDA SORUŞTURMA

ÇÖL HAPİSHANESİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

"BASKINLARA EZİYET, SALDIRI VE DARP EŞLİK EDİYOR"

Cezaevi yönetiminin elektriği tamamen kestiği, günlük yalnızca 50 dakika süreyle su verildiği, öğünlerin ikiye düşürüldüğü ve kantinlerin kapatıldığı vurgulanan açıklamada, "Özel kuvvetler tüm bölümlere baskınlar düzenliyor, bu baskınlara sistematik eziyet, saldırı ve darp eşlik ediyor." denilmişti.

Ayrıca cezaevi yönetiminin hasta esirleri kliniklere ve sivil hastanelere nakletmediği, bu kişilerin tek kişilik hücrelere kapatıldığı kaydedilmişti. İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den bu yana cezaevi yönetimlerinin artırdığı baskı ve şiddet nedeniyle 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana 4 bin 630 Filistinliyi gözaltına aldı.