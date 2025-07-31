İsrailli Fanatiklerden Mescid-i Aksa'ya Baskın

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İsrail polisinin koruması altında, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskında, fanatik İsraillilerin dini ritüeller gerçekleştirmesi tepkilere yol açtı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin yoğun koruması altında baskın yaptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, gruplar halinde Aksa'ya baskın düzenleyen onlarca fanatik İsrailli, Müslümanlara karşı bir provokasyona daha imza attı.

Aksa'yı basan gaspçı İsrailliler, avluda yoğun polis koruması altında "Talmud ayinleri" gerçekleştirdi.

Filistin topraklarını gasbeden saldırgan İsrailliler, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor. İsrail polisinin koruması altında gerçekleşen bu baskınlara zaman zaman İsrailli bakanlar da katılıyor.

Mescid-i Aksa'ya ilişkin statüko

Ürdün, 1994'te İsrail ile imzaladığı Vadi Araba Anlaşması uyarınca Kudüs'teki dini işlerden sorumlu ülke olarak kabul ediliyor.

Yine 2013'te Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas arasında imzalanan anlaşmaya göre, Kudüs ve oradaki kutsal mekanların savunulması ve vesayet hakkı da Ürdün'e verildi.

Anlaşmaya göre Mescid-i Aksa; Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-iAksa'yı ziyaret eden Yahudiler, 2003'ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail'in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği, diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyaret edebileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüelleri yerine getirmeleri sıkça kameralara yansıyor.???????

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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