Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerden Mescid-i Aksa'ya "Hanuka" baskını

Güncelleme:
Filistin topraklarını işgal eden İsrailliler, 'Hanuka Bayramı' vesilesiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Çok sayıda fanatik Yahudi, polis koruması altında Aksa'nın avlusuna girerek Talmudik ritüeller gerçekleştirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya "Hanuka Bayramı" bahanesiyle baskın yaptı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, onlarca fanatik Yahudi, "Hanuka Bayramı'nı" kutlamak bahanesiyle Mescid-i Aksa'nın avlusuna girerek Talmudik ritueller gerçekleştirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polis koruması eşliğinde Aksa'nın avlusuna giren Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bir arada dans ettiği görüldü.

Yahudi takvimine göre 14 Aralık pazar başlayan ve bir hafta süren Hanuka (Işık) Bayramı'nda, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif baskınlarında artış yaşanıyor.

Mescid-i Aksa baskınları

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana İdarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İçinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra'nın yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapılıyor.

İsrail yönetimi, Mescid-i Aksa'da "sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerin mensuplarınınsa sadece ziyarette bulunabileceği" tarihi statükonun korunduğunu savunuyor.

Ancak fanatik Yahudilerin, İsrail polisi korumasında Aksa'ya düzenledikleri baskınlarda dua etmeleri ve dini ritüeller icra etmeleri sıkça kameralara yansıyor.

