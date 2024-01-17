İsrailli esir asker Ron Sherman'ın annesi, oğlunun zehirlendiğini iddia etti

İsrail işgali altındaki Gazze'de öldürülen İsrailli esir asker Ron Sherman'ın annesi, oğlunun İsrail ordusu tarafından zehirlendiğini öne sürdü. İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrailli esirin annesi yaptığı paylaşımda "Kazayla vurulma yok, rapor yok ancak kasıtlı cinayet ve zehirli gazlarla bombardıman var." ifadelerini kullandı.

Jerusalem Post'un haberine göre, İsrailli esir asker Sherman'ın annesi Maya, dün, İsrail ordusunun oğlunu öldürmekle suçladığı bir paylaşım yaptı. İsrail ordusunca yürütülen soruşturma sonuçlarının oğlunun gerçekten öldürüldüğünü ortaya koyduğunu belirten Maya, "Ancak Hamas tarafından değil." ifadesini kullandı.

"ZEHİRLİ GAZLARLA ÖLDÜRDÜLER"

"Daha çok Auschwitz ve gaz odaları açısından düşünün, sebebi Naziler ve Hamas olmaksızın." diyen Ron'un annesi, "Kazayla vurulma yok, rapor yok ancak kasıtlı cinayet ve zehirli gazlarla bombardıman var." ifadesine yer verdi. Maya ayrıca oğlunun "kahrolası" hükümet ile İsrail ordusu üst düzey yetkililerinin cezaya konu bir ihmalkarlığı nedeniyle kaçırıldığını belirtti.

İsrail ordusunun, Ron'un birkaç parmağının kırılmış olduğunu tespit ettiğini aktaran anne, oğlunun İsrail ordusunun onu "içine gömdüğü zehirli mezarından" çıkıp nefes alabilmek adına çaresizce çabalaması nedeniyle parmaklarının zarar görmüş olabileceğini kaydetti. Maya, "Ancak yalnızca İsrail ordusunun zehrini soludu." değerlendirmesinde bulundu. Maya, oğlu yerinde Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin çocukları yahut Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın torunu olsaydı, "Onlar da gaz bombalarıyla mı zehirleneceklerdi?" sorusunu sordu.

Öte yandan esir İsrail askeri Ron Sherman'ın cansız bedeni, 14 Aralık 2023'te Cibaliye'deki bir Hamas tünelinden İsrail ordusunca çıkarılmıştı.