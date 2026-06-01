İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Smotrich, New York'ta düzenlenen İsrail Günü yürüyüşüne katıldı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, New York Şehri'nde düzenlenen yıllık İsrail Günü Geçit Töreni'ne katıldı.

Manhattan 5. Cadde'de yapılan yürüyüşte Smotrich'in yanı sıra İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichai Eliyahu ve İsrail Meclisinden 13 üye hazır bulundu.

Törene New York Demokrat Senatörü Chuck Schumer, New York Valisi Kathy Hochul, eski New York Belediye Başkanları Michael Bloomberg ve Eric Adams ile New York Polis Departmanı Komiseri Jessica Tisch'in ellerinde İsrail bayrakları ile katılması dikkati çekti.

New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ise yürüyüşü boykot etti. ABD medyasında yer alan haberlerde, Mamdani'nin şimdiye kadar İsrail Günü Geçit Töreni'ne katılmayan tek belediye başkanı olduğu belirtildi.

Geçit töreni sırasında polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaldırım kenarında toplanan barış yanlısı bazı küçük gruplar ellerinde Gazze'de soykırıma karşı çıkan pankartlarla İsrailli yetkilileri protesto etti.

İsrail Günü Geçit Töreni, 1964'ten bu yana değişik isimler altında her yıl gerçekleştiriliyor. Geçit Töreni genellikle seçilmiş yetkililerin İsrail'e siyasi bağlılığının bir testi olarak değerlendiriliyor.