İsrailli aşırı sağcı Bakan, Batı Şeria'da 160 yeni kaçak yerleşimin kurulmasına öncülük etmekle övündü

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altında tuttukları Batı Şeria'da Filistin toprakları üzerinde 160 yeni kaçak yerleşim biriminin kurulmasına öncülük etmekle övündü.

Maliye Bakanı Smotrich, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, görev süresi boyunca Batı Şeria'da " İsrail'in kuruluşundan bu yana en büyük değişikliklerden birine liderlik ettiğini" iddia etti.

Batı Şeria'da sık sık ilhak ve tek taraflı egemenlik ilanı çağrıları yapan Bakan Smotrich, Binyamin Netanyahu liderliğinde 29 Aralık 2022'de kurulan aşırı sağcı koalisyon hükümeti döneminde İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen 160 yeni kaçak yerleşim birimi kurulduğunu ve 100'ün üzerinde yasa dışı yerleşim yerinin Tel Aviv yönetimi tarafından tanındığını belirtti.

Smotrich, Batı Şeria'nın kuzeyinde toprak gasbının mevcut hükümet döneminde gözle görülür ölçüde hızlandığının vurgulayarak bölgedeki yasa dışı yerleşimlerin altyapısına milyarlarca şekel harcanarak yatırım yapıldığını ve sahadaki "İsrail hakimiyetinin" gözle görülür şekilde güçlendiğini ileri sürdü.

Bakan Smotrich ayrıca, Başbakan Netanyahu karşısında popülaritesi giderek artan eski Genelkurmay Başkanı ve muhalefet lideri Gadi Eisenkot öncülüğünde kurulacak bir hükümetin tüm bunları yok edeceğini ve buna izin verilmemesi gerektiğini" savundu.

Uluslararası hukuka göre, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria, gelecekteki Filistin Devleti'nin toprağı olarak kabul ediliyor ve İsrail burada işgalci güç statüsünde bulunuyor. İşgalci gücün, işgal ettiği toprak parçasına kendi nüfusunu nakletmesi ve burada mülkiyete ilişkin değişiklik yapması ise uluslararası hukuka aykırı kabul ediliyor.

Buna rağmen, Tel Aviv yönetimi son yıllarda işgal altındaki Batı Şeria'da mevcut yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesine ve yenilerinin inşasına hız verdi.