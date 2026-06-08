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İsrailli Bakan Smotrich, İran'ın füzelerine karşılık olarak Lübnan'da düzinelerce evin bombalanmasını istedi

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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran'ın füze saldırılarına karşılık Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzinelerce binanın bombalanarak yıkılması gerektiğini savundu. Smotrich, bu yöntemin İran'ın derinliklerindeki hedefleri vurmaktan daha kolay ve etkili olduğunu iddia etti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, İran'ın füze saldırılarına cevap olarak Tel Aviv'in Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzinelerce binayı bombalayarak yıkması gerektiğini söyledi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Smotrich, güvenlik kabinesi toplantısında yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'ın füze saldırılarına karşı Lübnan'a odaklanması gerektiğini savundu.

Smotrich, İran'ın fırlattığı her bir füzeye karşılık İsrail'in Beyrut'un Dahiye bölgesinde düzinelerce binayı bombalayarak yıkması gerektiğini ileri sürdü.

Lübnan'ı vurmanın, İran'ın derinliklerindeki hedefleri vurmaya çalışmaktan "daha kolay, daha erişilebilir ve daha etkili olduğunu" savunan Smotrich, bu politikanın İsrail'in kuzeydeki uzun vadeli güvenlik hedeflerine de hizmet ettiğini iddia etti.

Smotrich, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgaline hız vermesi ve İran'ın füzelerini engellemesi için Hizbullah üzerindeki baskının artırılması gerektiğini, bunun İsrail'in ABD Başkanı Donald Trump nezdindeki kredisini artırabileceğini savundu.

İsrail'in askeri mühimmat ve kaynaklarını, ileride İran'ın enerji altyapısına yönelik düzenlenecek kapsamlı bir saldırı için saklaması gerektiğini belirten Smotrich, İsrail'in imkan ve kabiliyetlerinin sınırlı ve karşılıklı saldırılarda tüketilmesini stratejik bir hata olarak değerlendirdi.

İsrail'in sabah saatlerinde İran'ın orta ve batı kesimine düzenlediği saldırıların ardından İran, İsrail'in orta ve güney kesimini hedef alan bir dizi füze saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı
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