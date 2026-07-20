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İsrail Yerleşim Bakanı Strock, Gazze Şeridi'nin "İsrail toprağı" olduğunu iddia etti

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İsrail Yerleşim Bakanı Orit Strock, Gazze Şeridi'nin İsrail toprağı olduğunu iddia ederek yasa dışı Yahudi yerleşimleri kurulması çağrısında bulundu. Aşırı sağcı bakan, uluslararası hukuka da dayandırdığı bu iddiasını, sınırdaki yerleşim yanlısı yürüyüşün ardından yaptı.

İsrail Yerleşim Bakanı Orit Strock, yasa dışı Yahudi yerleşimler kurulması çağrısında bulunduğu Gazze Şeridi'nin "İsrail toprağı" olduğunu iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan aşırı sağcı Bakan Strock, İsrail ordusunun saldırılarla büyük bir yıkıma neden olduğu Gazze'ye yeni Yahudi yerleşimleri kurmanın doğru bir yaklaşım olduğunu öne sürdü.

Strock, Gazze Şeridi'nin yalnızca Tevrat ve Yahudi hukukuna (Halaha) göre değil, aynı zamanda uluslararası hukuka göre de İsrail toprağının bir parçası olduğunu savundu.

İsrailli bakanın açıklamaları, bazı aşırı sağcı hükümet mensupları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Gazze Şeridi'nde yeni yasa dışı Yahudi yerleşimleri kurulması talebiyle sınırda düzenlediği yürüyüşün ardından geldi.

Aşırı sağcı Yahudiler, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de Filistin topraklarının gasbedilerek buralara yasa dışı yerleşimler kurulması çağrısı yapıyor.

İsrail kabinesinde yer alan bazı aşırı sağcı bakanlar da Gazze'deki Filistin topraklarının gabedilerek buralara yasa dışı yerleşimler inşa edilmesine açıktan destek veriyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ
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