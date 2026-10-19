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İsrailli Bakan Ben-Gvir, Fransa'daki Yahudilere İsrail'e göç çağrısı yaptı

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Fransa'daki protestoları gerekçe göstererek Yahudilere İsrail'e göç çağrısı yaptı. Bakan, nüfusu 500 bini aşan Fransız Yahudi toplumuna seslenirken Fransa hükümetinin Batı Şeria'daki İsrailli şirketlere uyguladığı yaptırımları eleştirdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Fransa'daki protestoları gerekçe göstererek ülkedeki nüfusu 500 bini aşan Yahudilere İsrail'e göç etme çağrısında bulundu.

Aşırı sağcı Ben-Gvir'in lideri olduğu Yahudi Gücü Partisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ben-Gvir, Fransız Yahudi toplumuna yönelik bir konferansta, Fransa hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria'daki İsrailli şirketlere uyguladığı yaptırımları eleştirdi.

Ben-Gvir, Fransa'da İsrail'e zarar vermek isteyen kişilerin bulunduğunu öne sürerek, ülkedeki Yahudilere İsrail'e göç etmeleri çağrısı yaptı.

Aşırı sağcı Ben-Gvir, "Burada (İsrail) olun. Burası sizin eviniz. Burası sizin vatanınız. Evet, burası sizin vatanınız." ifadelerini kullandı.

Fransa'da 17 Ekim gösterileri

Öğrencilerin de desteklediği sarı yelekliler, hayat pahalılığına ve yüksek akaryakıt fiyatlarına karşı 17 Ekim'de ülke genelinde gösteriler düzenlemiş, Paris başta olmak üzere pek çok kentte polis ve göstericiler arasında gerilim artmış ve şiddet olayları yaşanmıştı.

Aralarında lüks markaların şubelerinin de bulunduğu birçok dükkanın yağmalandığı gösterilerde, Limoges kentindeki tarihi belediye binası ateşe verilmişti.

Gösteriler kapsamında ülke genelinde 2 binden fazla kişi gözaltına alınırken, 600'den fazla polis, jandarma eri ve itfaiyeci yaralanmıştı.

Gösteriler kapsamında Paris'te fenalaşan bir gösterici hayatını kaybederken, Saint-Etienne kentinde ise bir göstericinin eli kopmuştu.

Kaynak: AA
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