Haberler

İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan Netenyahu'ya, Lübnan'ı da kapsayan ABD-İran mutabakatını reddet çağrısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Lübnan'ı da kapsayan ABD-İran ateşkes mutabakatının reddedilmesini ve saldırıların sürdürülmesini talep etti.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, "kesin zafere çok yakın olduklarını" iddia ederek, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan, Lübnan'ı da kapsayan ABD- İran mutabakatını reddetmesini istedi.

Aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin meclisteki haftalık grup toplantısında konuşan Ben-Gvir, İsrail ordusunun Lübnan'a saldırıları sona erdirmesini de içeren ABD-İran mutabakatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ben-Gvir, Lübnan'da "zayıf ateşkesler" yerine saldırıların sürdürülmesini isteyerek "Eğer İsrail güvende değilse, Beyrut da Beyt Hanun gibi görünür." ifadelerini kullandı.

ABD-İran ateşkes anlaşmasına tepki göstermesinin ardından ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in kendisini doğrudan hedef almasına değinen Ben-Gvir, geçmişte Washington yönetiminin yanlarında olmadığı durumlarda bile İsrail'in "zafer kazandığını" iddia etti.

Netanyahu'nun Washington'ın telkinlerine karşı durması gerektiğini savunan Bakan Ben-Gvir, "Netanyahu, Başkan Trump'a gitmeli, onu kucaklamalı ve 'Başkan Trump, teşekkür ederiz ancak ne yapabiliriz, bu anlaşmayı uygulayamayız." demesi gerektiğini kaydetti.

ABD ile ilişkilere değer verdiklerini ancak kendisi için "kırmızı çizginin" İsrail askerleri ve sivilleri olduğunu iddia eden aşırı sağcı Bakan, saldırıların devam etmesi gerektiği yönündeki agresif tutumunu şu sözlerle sürdürdü:

"Benim duruşum nettir. Bin Lübnanlı annenin gözyaşı dökmesi gerekse bile, tek bir İsrailli annenin gözyaşı dökmesine tahammül edemeyiz. Bu yüzden devam etmek zorundayız."

Kaynak: AA / Burak Dağ
Bakan Gürlek duyurdu! 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge

Adalet Bakanlığı'ndan 81 ile "sıfır tolerans" genelgesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı

CHP'de bir şok daha! İmamoğlu'nun prensi de AK Parti'ye göz kırptı
İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var

İnsan olan bunu nasıl yapar? İnfial yaratan görüntü

İniş takımı arızalanan SunExpress uçağı paniğe neden oldu

Havada büyük panik! İniş takımı arızalanan uçakta korku dolu anlar
Antalya'da kayıp olarak aranan Polonyalı ormanlık alanda intihar etti

Tatil için geldiği Türkiye'de korkunç şekilde canına kıydı
Survivor'ın ünlü yarışmacısı Sahra Işık’tan bomba iddia: 'Kızılcık Şerbeti' oyuncusuyla aldatıldım

Sahra Işık'tan şok suçlama: Fenomen dizinin oyuncusunu işaret etti
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'dan vazgeçmiyor

Dokunulmazlık Abdülkerim'in!
Bulduğu bir deste parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu

Bulduğu parayı teslim ettiği kişinin sorusu karşısında şoke oldu