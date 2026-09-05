Haberler

İsrailli atletler yarıştan çıkarıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailli atletlerin, Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentindeki bir yarıştan çıkarıldığı bildirildi.

İsrailli atletlerin, Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentindeki bir yarıştan çıkarıldığı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, World Triathlon tarafından yapılan açıklamada, İsrail Ulusal Federasyonundan yapılacak Avrupa Triatlon Kupası'ndan tüm İsrailli atletlerin çıkarılmasının talep edildiği belirtildi.

Organizasyonu düzenleyen Kuzey Batı Triatlon Kulübü, daha önce yarışa katılan İsrailli atletleri desteklemeyeceğini açıklamıştı.

Söz konusu kararın, yarışta yapılması olası İsrail karşıtı protestolardaki "güvenlik endişesi" nedeniyle alındığı aktarıldı.

Kaynak: AA
Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler

Fenerbahçe'ye sahasında büyük şok! Öne geçtikleri derbiyi kaybettiler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eren Vurdem’in hayatını kaybeden dostu Serhat Mustafa Kılıç’ın evine gözyaşları ile koştuğu anlar kameraya yansıdı

Ölüm haberini alır almaz gözyaşlarıyla dostuna koştu
Somalili Bakan Mohamud: Türkiye-Somali ilişkilerini kötülemek isteyen kiralık kişiler var

Afrikalı bakandan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Kiralık kişiler var...
İran'da zincirleme kazada yakıt tankeri patladı, 11 kişi hayatını kaybetti

Komşuda zincirleme kazanın ardından tanker patladı; bilanço çok ağır

Kerem Aktürkoğlu maç sonu patladı: Mide bulandırmaya başladı

Derbi bitti Kerem patladı: Mide bulandırıyor
367 milyon euro harcadılar, 3 haftadır gol bile atamadılar

Ne olacak bu takımın hali? 367 milyon euro 0 gol

Ankara sokaklarında beklenmedik sürpriz: Otomobilinde dondurma yerken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a denk geldi

Ankara sokaklarında sürpriz! Kamerayı geri sarınca gözlerine inanamadı
‘Müstehcenlik’ suçundan gözaltına alınan Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı

'Müstehcenlik' suçundan gözaltına alınanlar hakkında karar