Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, yasa dışı yerleşim kurulması talebiyle Gazze Şeridi sınırına yürüdü

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, aşırı sağcı bakanlar ve milletvekilleri, İsrail ordusunun saldırılarla yerle bir ettiği Gazze Şeridi'nde yeni yasa dışı Yahudi yerleşimleri kurulması talebiyle Gazze sınırına yürüdü.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Nahala Derneği, "Seçimlerden önce Gazze'de Yahudi yerleşimlerinin yeniden canlandırılması" ve Gazze'deki yasa dışı yerleşimlerin 2005'te boşaltılmasına atıfla "21 yıl sonra eve dönüş" temasıyla yürüyüşün gerçekleştirildiği belirtildi.

Yürüyüş iznini dakikalar kala iptal ve alanı "kapalı askeri bölge" ilan eden İsrail ordusunun Filistin topraklarını gasbeden Filistinlilerin etkinliğine ciddi bir müdahalede bulunmadığı bildirildi.

İsrailli komutanların aralarında aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in de bulunduğu hükümet yetkililerini araçlarla doğrudan eylem alanına götürdüğünün altı çizildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, "Binlerin Yürüyüşü" adı verilen etkinlikte İsrail ordusunun bölgede kurduğu en az 4 barikat ve kontrol noktasını aşarak sınır hattına girdiği aktarıldı.

Nahala Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde yeni Yahudi yerleşimleri kurulması talebiyle yapılan yürüyüşe, aşırı sağcı hükümet mensubu 28 bakan ve milletvekili katılarak destek verdi.

İsrailli bakanlardan Gazze'ye Yahudi yerleşimleri kurulmasına açık destek

Sınır hattına yaklaşık bir kilometre mesafede toplanan kalabalığa hitap eden İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, Gazze Şeridi'nde Yahudi yerleşimi kurulması yönündeki çağrılara açık destek verdi.

Karhi, "Atalarımıza vaat edilen tüm topraklara yerleşmeliyiz. Düşmanlarımıza bizimle uğraşmanın bir bedeli olduğunu göstermeli ve anlamlı bir zafer resmi sunmalıyız. Gazze bölgesi de dahil olmak üzere atalarımızın topraklarında derin kökler salmalıyız." ifadelerini kullandı.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise İsrail ordusunun 2005 yılında Gazze'den çekilme sürecine atıfta bulunarak, "Samarya'nın (Batı Şeria) kuzeyindeki tahliye utancını sildik, Tanrı'nın izniyle, kararlılık ve azimle aynısını burada, Gazze Şeridi'nde de yapacağız." iddiasında bulundu.

Destekçilerine seferberlik çağrısı yapan Smotrich, İsrail muhalefetini kastederek, "Solun iktidara gelmesi durumunda tüm bu kazanımlar tersine dönebilir ve tahliyeleri engellemek için yeniden burada yürümek zorunda kalabiliriz. Bu dönemde gerçekleştirdiğimiz milliyetçi yerleşim devrimini geri çevirecekler." dedi.

Smotrich, geçen ay yaptığı bir açıklamada da Başbakan Binyamin Netanyahu'dan onay almaları halinde 2005'te boşaltılan, Gazze'nin kuzeyindeki Elei Sinai, Dugit ve Nisanit yerleşimlerini yeniden inşa etmeye hazır olduklarını söylemişti.

Yürüyüşü organize eden Nahala'nın lideri, İngiltere ve Kanada'nın yaptırım listesinde

Provokatif yürüyüşü organize eden ve Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimleri kurulması için faaliyet yürüten Nahala Derneğinin lideri Daniella Weiss'ın, Filistinlilere yönelik şiddet olaylarını desteklediği ve zemin hazırladığı gerekçesiyle İngiltere ve Kanada'nın yaptırım listesinde yer aldığı biliniyor.

Ayrıca etkinliği organize eden "Nahala" adlı siyonist örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin mülklerini İsrail yargısı yoluyla ele geçirme, Batı Şeria'da kurulan kaçak yerleşim yerleri ile Filistinlilerin topraklarının gasbı ve mülksüzleştirilmesinin arkasında yer alıyor.