Ben-Gvir'den UCM'ye meydan okuma

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrailli 5 üst düzey isim hakkında gizlice tutuklama emri çıkardığı yönündeki haberlerin ardından Filistinlilere yönelik saldırgan tavrını sürdüreceği mesajını verdi.

Ben-Gvir, Londra merkezli Middle East Eye (MEE) internet sitesi ile Haaretz gazetesinin UCM'nin tutuklama emrine ilişkin haberlerinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Ben-Gvir, "Korkmuyorum ve geri adım atmayacağım. Lahey'den gelen hiçbir emir beni 'teröristlere' karşı saldırgan bir politika yürütmekten alıkoyamaz." ifadesini kullandı.

UCM'nin "teröristleri" koruduğunu ve İsrail'i kısıtlamaya çalıştığını iddia eden Ben-Gvir, "İsrail askerlerine tam destek vermeye devam edeceğini, İsrail vatandaşlarının güvenliği için kararlı bir şekilde hareket edeceğini, özür dilemeyeceğini ve durmayacağını" dile getirdi.

Filistinli ve uluslararası insan hakları kuruluşları, esirlere karşı provokatif açıklamalarda bulunması ve Filistinlilere yönelik idam yasasının en büyük destekçilerinden olması nedeniyle Ben-Gvir hakkında tutuklama emri çıkarılması çağrısında bulunuyordu.

Haaretz gazetesinin 17 Mayıs'taki haberinde, 3'ü siyasetçi, 2'si askeri yetkili olmak üzere 5 İsrailli üst düzey isim hakkında gizlice tutuklama emri çıkarıldığı belirtilmişti.

Middle East Eye (MEE) internet sitesinin dünkü haberinde de "UCM'den, Ben-Gvir ve İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich hakkında gizli bir tutuklama emri çıkarmasının talep edildiği" bilgisi verilmiş ancak talebi kimin yaptığı belirtilmemişti.

Daha önce Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü Başbakan Binyamin Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkaran UCM'den 5 kişiyle ilgili söz konusu tutuklama emrine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu iddianın doğrulanması halinde UCM'nin hakkında tutuklama emri çıkardığı İsrailli yetkili sayısı 7'ye yükselmiş olacak.

Kaynak: AA / Zein Khalil
