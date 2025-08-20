İsrail, Zambiya'da 52 Yıl Aradan Sonra Büyükelçilik Açtı

İsrail, 52 yıl aradan sonra Zambiya'nın Lusaka şehrinde büyükelçiliğini yeniden açtı. Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkenin Afrika'ya dönüşünü kutlarken, Zambiya Dışişleri Bakanı Mulambo Haimbe ile ikili istişareler anlaşması imzalandığını duyurdu.

İsrail, Afrika ülkesi Zambiya'daki büyükelçiliğini 52 yıl aradan sonra yeniden açtığını duyurdu.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Zambiya'nın başkenti Lusaka'da İsrail büyükelçiliğini açtığını belirtti.

İsrail'in Zambiya ve Afrika'ya geri döndüğünü yazan Saar, 52 yıl aradan sonra Zambiya'da büyükelçiliklerini açtıklarını ifade etti.

Saar ve Zambiya Dışişleri Bakanı Mulambo Haimbe, ikili siyasi istişareler anlaşmasını imzaladı.

Zambiya hükümeti, 1973'teki Arap-İsrail Savaşı sırasında Afrika Birliği'nin talebi doğrultusunda İsrail'deki büyükelçiliğini kapatma kararı almıştı.

Söz konusu savaşta Arap ülkeleriyle dayanışma tutumu sergileyerek İsrail'le ilişkilerini kesen Zambiya, 2015 yılında İsrail'deki büyükelçiliğini yeniden açmıştı.

