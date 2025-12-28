İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında askeri işbirliği için "üçlü çalışma planı" imzalandı

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasında askeri işbirliği için üçlü çalışma planının geçen hafta GKRY'de imzalandığı açıklandı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, üçlü çalışma planının yanı sıra 2026 yılı için İsrail ordusu ile Yunan ordusu ve İsrail ordusu ile GKRY ordusu arasında ikili çalışma planı da imzalandı.

İsrail ordusu Uluslararası İşbirliği Bölümü Başkanı Amit Adler başkanlığındaki İsrail heyeti, üç ülkenin askeri yetkilileri arasında her yıl düzenlenen ortak toplantı kapsamında Lefkoşa'da Yunan ve Rum meslektaşlarıyla bir araya geldi.

Toplantıda üçlü çalışma planı imzalandı. Söz konusu planlar ortak tatbikatlar, eğitimler, çeşitli alanlarda çalışma grupları ve ortak ilgi alanlarına ilişkin stratejik askeri diyalogları içeriyor.

Yunanistan, İsrail ile ilişkilerini derinleştiriyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve GKRY lideri Nikos Hristodulidis, 22 Aralık'ta Batı Kudüs'te düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Zirvede, "savunma" vurgusu öne çıkarken, uluslararası siyasette yalnızlaşan Netanyahu'nun çıkışı, "Miçotakis ile yakınlaşma aradığı" yorumları yapılmıştı.

İsrail basını, bu zirveyi Tel Aviv ve Atina'nın Türkiye'ye karşı ilişkilerini sıklaştırmasının yansıması olarak değerlendirmişti.

1 Nisan 2025'te de Netanyahu'yu ziyaret eden Miçotakis, "Gazze'de işlenen savaş suçları nedeniyle UCM tarafından hakkında tutuklama kararı çıkarılmasının ardından İsrail Başbakanı'yla fiziksel olarak bir araya gelen ilk Avrupalı lider" olmuştu.

"Demir Işın"ın İsrail ordusuna ilk teslimatı yapıldı

Öte yandan "Demir Işın" (Iron Beam) adı verilen lazer savunma sisteminin İsrail ordusuna ilk teslimatının da yapıldığı açıklandı.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, roketleri, havan toplarını ve insansız hava araçlarını önlemek için üretilen "Demir Işın"ın İsrail ordusuna entegre edileceği aktarıldı.

İsrailli Rafael silah şirketi tarafından üretilen lazer savunma sisteminin, Demir Kubbe, Davut Sapanı ve Arrow sistemlerini tamamlayıcı olarak çok katmanlı hava savunma sistemine dahil edileceği kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, kasımda hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin seri üretimini genişletmek ve önleyici füze tedarik etmek için de Rafael silah şirketiyle milyarlarca dolarlık anlaşma imzalamıştı.