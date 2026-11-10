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İsrail, yasa dışı E1 projesinde 2 bin 167 konut ihalesini 1 Aralık'ta başlatacak

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İsrail hükümeti, Doğu Kudüs'ün doğusundaki yasa dışı E1 projesindeki 2 bin 167 konut için yeni ihale teklif sürecini 1 Aralık'ta başlatma kararı aldı. İnsan hakları örgütleri, tekliflerin 28 Aralık'ta sona ereceğini ve hükümetin E1 projesini hızlandırmak istediğini açıkladı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun hükümet??????i, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün doğusundaki yasa dışı "E1" yerleşim projesi kapsamındaki 2 bin 167 konut için yeni ihale teklif verme sürecinin 1 Aralık'ta başlatılmasına karar verdi.

İsrail'deki insan hakları örgütleri Ir Amim, Bimkom ve Peace Now'dan (Şimdi Barış) yapılan ortak yazılı açıklamada, İsrail Yapı ve İskan Bakanlığı'nın 5 Kasım'da ihalenin yeni tarihini açıkladığı belirtildi.

Açıklamada, teklif verme sürecinin 1 Aralık'ta başlayıp 28 Aralık'ta sona ereceği kaydedildi.

Açıklamada, o tarihe kadar yeni bir hükümet kurulmasının beklenmediği ve mevcut hükümetin de iktidarda olduğu bu sürede E1 projesini olabildiğince hızlandırmak istediği ifade edildi.

İhalenin yeni tarihinin ilan edildiği tarihten 2 gün önce (3 Kasım) ihale kapsamındaki bölgede yer alan bir Filistinli bedevi topluluğuna ait evlerin yıkıldığı ve yeni yıkım emirlerinin çıkarıldığına işaret edildi.

Bu yıkımların, ihale süreci başlamadan önce yapılan hazırlık mahiyetinde olduğu aktarıldı.

Aynı bölgede 1.234 konutun inşasına yönelik bir başka ihalenin 18 Ağustos'ta açıldığı ve teklif verme süresinin İsrail'deki seçimlerden hemen önce 19 Ekim'de sona erdiği belirtildi.

Bu ihaledeki teklif değerlendirme sürecinin, seçim propagandası amacıyla kullanılmasını engellemek amacıyla Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın talimatıyla 19 Kasım'a ertelendiği hatırlatıldı.

İsrail makamları, ağustosta ayrı bir ihale kapsamında sunulan 1.234 birime ek olarak, E1 projesi dahilinde 2 bin 167 yerleşim biriminin inşası için teklif alımını 25 Ekim'de başlatmayı planlıyordu.

Ancak Başsavcı Gali Baharav-Miara, 27 Eylül'de E1 yerleşim projesi inşaat ihalesi için son teklif tarihini bir ay erteleme kararı almıştı.

E1 Projesi

İsrail yönetimi, Filistin Devleti'nin kurulmasını önleyeceği söylenen "E1 Projesi"ni önceki ABD yönetimlerinin baskıları nedeniyle dondurmuştu.

Başbakan Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölecek "E1 Projesi"ni Eylül 2025'te onaylamıştı.

İsrail hükümeti, "E1" Yahudi yerleşim projesine ilişkin verdiği taahhüdü ihlal ederek itirazda bulunan taraflara önceden bildirimde bulunmaksızın 1.234 konutluk ilk ihale ilanını yayımlamıştı.

İsrail'in söz konusu ihale ilanı uluslararası tepkilere neden olmuştu.

12 Batı ülkesi, tepki olarak işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı alırken bazıları ise bu yönde niyet beyanında bulunmuştu.

İsrail, E1 Projesi ile Batı Şeria'yı fiilen ikiye bölmeyi, işgal altında tuttuğu Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki Filistin toprakları arasındaki bağlantıyı kesmeyi hedefliyor.

Kaynak: AA
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