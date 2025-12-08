Haberler

İsrail ve Katar heyetlerinin, ilişkileri canlandırmak için New York'ta görüşeceği öne sürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD basınından gelen bilgilere göre, İsrail ve Katar’ın üst düzey yetkilileri, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmak amacıyla New York'ta gizli bir toplantı düzenleyecek. Toplantının, Doha'daki başarısız İsrail saldırısının ardından geldiği ifade ediliyor.

ABD basını, İsrail ve Katar'ın, ilişkileri yeniden canlandırmak için bugün New York'ta bir toplantı düzenleyeceği iddia edildi.

Axios haber sitesine bilgi veren iki kaynağa göre, İsrail ve Katarlı üst düzey yetkililer, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmak için New York'ta gizli bir toplantıda bir araya gelecek.

ABD, İsrail ve Katar'ın, "Doha'daki başarısız İsrail saldırısının ardından ilişkileri yeniden yapılandırmak için" New York'ta üçlü bir toplantı düzenleyecek.

Söz konusu toplantı, ABD'nin iki ülke arasındaki krizi çözmek amacıyla üçlü bir mekanizma önermesinin ardından gerçekleşecek ilk buluşma olacak.

Üçlü toplantıda büyük ölçüde Gazze barış anlaşmasına, özellikle de Hamas'ın silahsızlandırılması ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçişte "diğer hassas konulara" odaklanılması bekleniyor.

Katar'ın Gazze'de ateşkes için arabulucu olarak görev üstlenmesinden bu yana, ilk defa iki ülke yetkililerini bir araya getirecek üst düzey toplantı, ABD hükümetinin Gazze barış sürecinin yeni bir aşamaya geçtiğini duyurmaya hazırlandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Netanyahu, aynı ayın sonlarında, Beyaz Saray ziyareti esnasında, Trump'ın ısrarı üzerine, söz konusu saldırıdan dolayı Katar'dan özür dilemişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Öğrenciye ÖTV'siz akıllı telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var

Öğrencilere ÖTV'siz telefon! Modeller belli oldu, tek bir şart var
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Lincoln Henrique'nin üvey kızı, Türk futbolcuyla evlendi

Brezilya'dan geldi, 18 yaşına girer girmez Türk futbolcu ile evlendi
Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı

Avrupa ülkesinde panik! F-35'ler havalandı
Trump, barış ödülünü gözünün önünden ayırmıyor

Stallone bile geri planda kaldı, fotoğraftaki detay dikkat çekti
Selahattin Demirtaş'tan 'Öcalan' çağrısı: Keşke toplumla doğrudan konuşabilse

Demirtaş'tan 'Terörsüz Türkiye' mesajı! Öcalan için de bir çağrısı var
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
41 yıla hükümlü firari, kapıda polisi görünce intihara kalkıştı

41 yıl ile aranıyordu! Kapıda polisi görünce intihara kalkıştı
Trump'ın atadığı Dr. Mehmet Öz, Medicaid'deki büyük yolsuzluğu ortaya çıkardı

Trump'ın Mehmet Öz'ü başına geçirdiği kurumda büyük yolsuzluk
Hakeme hakaret eden Paulo Fonseca, 9 ay sonra takımının başında

Hakeme hakaret etmişti! Ünlü teknik adam 9 ay sonra takıma geri döndü
Ünlü yönetmen Coppola'nın saati 11 dakikada 10,8 milyon dolara satıldı

Son filmi gişede çakıldı, ünlü yönetmen mirasını satmaya başladı
39 yaşındaki Sergio Ramos, Monterrey'e veda etti

Sergio Ramos veda etti
Diyarbakırlı ustadan güldüren arıza tespit çalışması

Ustanın arıza tespit çalışması olay oldu, görenler kahkahaya boğuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.