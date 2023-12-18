Varşova'da kritik esir takası zirvesi! Mossad ve CIA direktörleri de toplantıya katıldı

Geçici ateşkesin sona ermesiyle Gazze'ye yönelik saldırılarına yeniden başlayan İsrail ile Hamas arasında yeni esir takası mutabakatı için Varşova'da kritik bir zirve gerçekleşti. Mossad ve CIA direktörlerinin yanı sıra Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin de katıldığı toplantının oldukça uzun, karmaşık ve zorlu geçtiği kaydedilirken, herhangi bir sonuç alınıp alınmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılmasını görüşmek için İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William (Bill) Burns'ün bir araya geldiği bildirildi.

VARŞOVA'DA KRİTİK ZİRVE

İsrail basınında çıkan haberlerde, Tel Aviv ile Hamas arasında yeni bir esir takası mutabakatına varılması kapsamında yapılan görüşmenin Polonya'nın başkenti Varşova'da gerçekleştirildiği belirtildi.

GÖRÜŞME KARMAŞIK VE OLDUKÇA ZORLU GEÇTİ

Yeni bir esir takası için Barnea, Al Sani ve Burns'ün yaptığı görüşmenin öncekilere göre daha uzun, karmaşık ve zorlu geçmesinin beklendiği aktarıldı. Söz konusu görüşmelerin ne kadar süreceği veya şu ana kadar herhangi bir ilerleme kaydedilip kaydedilmediğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

Mossad Şefi David Barnea, Katar Başbakanı Al Sani ve CIA Direktörü William Burns.

83 İSRAİLLİYE KARŞILIK 240 FİLİSTİNLİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Katar ve Mısır'ın arabuluculuğunda 24 Kasım'da İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara "insani ara"yı da kapsayan esir takası mutabakatına varılmıştı. 24 Kasım'da başlayan ve 7 gün süren "insani ara" kapsamında Gazze Şeridi'ndeki 83 İsrailli esir ile İsrail hapishanelerindeki 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

HAMAS'IN ELİNDE 100'DEN FAZLA ESİR VAR

İsrail askerlerinin Gazze'de ellerinde beyaz bayrak taşımalarına rağmen 3 İsrailli esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünün ortaya çıkmasının ardında Tel Aviv yönetimi üzerinde Hamas ile yeni bir esir takası mutabakatına varması konusunda baskılar artmıştı. Gazze'de Hamas'ın elinde 100'den fazla İsrailli esirin olduğu tahmin ediliyor.