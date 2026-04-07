UNIFIL: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde bir barış gücü askerini kısa süreliğine alıkoydu

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail askerlerinin Lübnan'da bir UNIFIL askerini alıkoyduktan sonra kurulan temaslar neticesinde kısa sürede serbest bıraktığını açıkladı.

UNIFIL'den yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde barış gücüne ait bir lojistik konvoyunu durdurduğu belirtildi.

İsrail askerlerinin bir UNIFIL askerini alıkoyduğu belirtilen açıklamada, UNIFIL Komutanı Diodato Abagnara ile irtibat birimi tarafından yapılan acil temaslar neticesinde barış gücü askerinin bir saatten kısa bir süre içinde serbest bırakıldığı kaydedildi.

"BM barış gücü askerlerinin alıkonulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir." ifadesi kullanılan açıklamada, UNIFIL askerlerinin çalışmalarına yönelik herhangi bir müdahalenin BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararını ihlal ettiğine dikkati çekildi.

Lübnan'da çatışan taraflara UNIFIL askerlerinin korunması ile hareket özgürlüğünü kapsayan statüsüne saygı gösterilmesi çağrısı yapıldı.