İsrail Kürtlere saldıran Suriye'yi kınadı

Suriye yönetiminin Halep'teki Kürt mahallelerine yönelik saldırısı İsrail tarafından kınandı. Türkiye ise " Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir" diyerek Şam yönetimine destek verdiğini açıkladı. Suriye yönetiminin, Halep kentinde Kürtlerin yaşadığı bölgeye düzenlediği saldırılar İsrail tarafından kınandı.

Konuya dair X hesabından bir mesaj yayınlayan İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, "Uluslararası toplum genel, Batı ise özel olarak IŞİD'e karşı cesurca ve başarıyla savaşan Kürtlere onur borcu duymaktadır. Suriye'deki çeşitli azınlıklara yönelik sistematik ve acımasız baskı, 'yeni bir Suriye' vaadiyle çelişiyor. Uluslararası toplumun sessiz kalması, Suriye rejiminin şiddeti tırmandırmasına yol açacaktır" ifadelerini kullandı.

Şam ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında geçen yıl 10 Mart'ta imzalanan ve SDG'ye bağlı silahlı kuvvetlerin Suriye ordusuna entegrasyonunu öngören anlaşmanın hayata geçirilememesi üzerine geçtiğimiz günlerde, hükümete bağlı güçlerle Kürt milisler arasında çatışmalar çıkmış ve bu çatışmalarda çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

Ankara'dan Suriye'ye destek

İsrail tarafından kınanan Suriye'ye kuzeydeki komşusu Türkiye'den ise destek geldi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir (...) Ülkemiz 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Kürtlerin özerklik talebini Şam kabul etmiyor

Suriye'nin kuzeydoğusunda büyük bir bölgeyi kontrolü altında tutan Kürtlerin, ülke içinde özerk bir yapı talebi Şam tarafından kabul edilmiyor.

İktidarın, ülkedeki tüm azınlıkların korunacağına dair güvencesine rağmen Suriye'deki azınlıklar geleceğe umutsuz bakıyor.

İsrail ile Suriye arasında tarihi anlaşma

ABD'nin baskısı ile hafta başında Paris'te bir araya gelen İsrailli ve Suriyeli yetkililer, istihbarat bilgilerinin karşılıklı paylaşımını içeren bir mekanizmayı kabul etmişti. Söz konusu anlaşmaya siyasi uzmanlar tarafından, on yıllardan beri birbirine düşman olan iki devlet arasında imzalandığı için büyük önem atfediliyor.

Paris'te varılan anlaşma, ABD gözetiminde "özel bir iletişim hücresi" oluşturulmasını ve bu yapının ikili ilişkilerde gerginliğin azaltılmasına yardımcı olmasını öngörüyor.

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı geçen Kasım ayında Washington'da ağırlayan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Suriye arasında bir güvenlik anlaşması imzalanması konusunda her iki ülkeye baskı yapıyor. Ancak İsrail, daha önce cihatçı bir lider olan Şara'ya güvenmediği için böyle bir anlaşmaya bugüne dek imza atmadı.

Beşar Esad iktidarının Aralık 2024'te devrilmesinin ardından İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki güçlerini, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolündeki askerlerden arındırılmış ara bölgeye kaydırmış ve Suriye'ye yönelik çok sayıda hava saldırısı düzenlemişti.

AFP,ANKA / ET,JD