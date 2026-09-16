İsrail seçimlerinde Netanyahu'nun rakibinin, Birleşik Arap Listesi'ne koalisyon vadettiği öne sürüldü

İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan parlamento seçimleri öncesinde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en güçlü rakibi olarak gösterilen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'un, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Raam Partisi'ne (Birleşik Arap Listesi) kurulacak olası koalisyon hükümetinde yer alması vaadinde bulunduğu iddia edildi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonuna konuşan ülkenin kuzeyindeki Tuba-Zangariya Konseyi Başkanı Muid el-Hayb, Eisenkot'un Raam ile temaslarını sürdürdüğünü ve liderliğinde kurulacak bir koalisyon hükümetine dahil etmek için çalışacağını söylediğini ileri sürdü.

Hayb, "Eisenkot, başbakanlığındaki bir hükümete Raam'ı dahil edeceğine dair bize söz verdi." ifadesini kullandı.

"Nas Radyo" istasyonuna verdiği röportajda ise Hayb,Eisenkot'un liderliğinde kurulacak bir koalisyon hükümetine aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi'ni ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi'ni dahil etme niyetinde olmadığını söylediğini iddia etti.

Eisenkot liderliğindeki Yashar Partisi'nden yapılan açıklamada ise Raam Partisi'ni koalisyona dahil etme taahhüdünde bulunulduğu iddiaları reddedildi.

Açıklamada, "Tamamen yalan. Bu sözler asla söylenmedi, ima dahi edilmedi. Yashar'ın bu konudaki tutumu net ve kesindir." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Eisenkot liderliğinde kurulacak olası koalisyona katılım şartlarının Bağımsızlık Bildirgesi'nin değerlerinin tanınması, İsrail'in Yahudi ve demokratik bir devlet olarak kabul edilmesi ve herkese hizmet prensiplerine sadık olunması olduğu aktarıldı.

Eisenkot da bugün katıldığı bir konferansta iddialara ilişkin, Raam lideri Mansur Abbas'ın Eisenkot'un başbakanlığında kurulacak olası bir koalisyon hükümetinin parçası olacağı iddiasının "külliyen yalan" olduğunu savundu.

Yashar Partisi lideri Eisenkot, dün İsrail'in kuzeyindeki İsrail vatandaşı Filistinli bedevilerin yaşadığı Tuba-Zangariya bölgesinin yerel yöneticileriyle bir araya gelmişti.

İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimlerine ilişkin anketler, eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un liderliğindeki Yashar Partisi'ni birinci parti, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'ni ikinci sırada gösteriyor.

Anketlerde Eisenkot önde görünse de her iki bloğun??????? da hükümet kurmak için gereken 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamadığı görülüyor.

Bu durum, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partileri olası bir koalisyon denkleminde kilit konuma getiriyor.

Netanyahu hükümeti, seçimler öncesinde Eisenkot ve muhalefet bloğunun, Arap partilerin içerisinde olduğu bir koalisyon kuracağı argümanını öne sürüyor.

Kaynak: AA