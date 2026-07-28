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İsrail Batı Şeria'da mülteci kampını ele geçirmeye hazırlanıyor

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İsrail Savunma Bakanı Katz, orduya Batı Şeria'daki bir mülteci kampının ele geçirilmesi ve Filistinlilerin tahliyesi için hazırlık talimatı verdi. Saldırılar genişletilirken, kamplarda altyapı ve evler büyük ölçüde tahrip edildi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, orduya işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir mülteci kampının ele geçirilmesi için hazırlık yapma talimatı verdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, İsrailli üst düzey askeri yetkililerle Batı Şeria'daki son durumu değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirdi.

Katz orduya Batı Şeria'ya yönelik askeri saldırıların genişletilmesinin yanı sıra bölgedeki bir mülteci kampının ele geçirilmesi ve Filistinli sakinlerinin zorla tahliye edilmesi için hazırlık yapılması talimatını verdi.

İsrail ordusu, 21 Ocak 2025'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde Cenin kenti ve mülteci kampında başlattığı askeri "operasyonlarını" Tulkerim ve Nur Şems mülteci kamplarını kapsayacak şekilde sürdürüyor.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin, Tulkerim, Cenin ve Nur Şems mülteci kamplarında altyapıyı ve yolları büyük ölçüde tahrip ettiğini, yüzlerce evi yıktığını ve Filistinlilere ait mülklere zarar verdiğini aktarıyor.

İsrail ordusu mülteci kamplarını kapatarak, Filistinlilerin kampa girişine engel oluyor ve evlerine gitmek isteyenlere gerçek mermiyle ateş açıyor.

Mayıs sonunda İsrail ordusu, Tulkerim ve Nur Şems kamplarındaki "operasyonlarını" 31 Temmuz'a kadar uzatma kararı almıştı.

Kaynak: AA
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