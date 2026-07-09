İsrail Savunma Bakanı'ndan Trump'a "Lübnan'da kalmak için izne ihtiyacımız" yok yanıtı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki askerlerini geri çekeceğini düşündüğünü açıklamasına, " Lübnan'a girmek için kimseden izin istemedik ve Lübnan'da kalmak için de kimseden izin almaya ihtiyacımız yok." şeklinde yanıt verdi.

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, Trump'ın İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki askerlerini geri çekeceğini düşündüğünü açıklamasına yazılı olarak cevap verdi.

Katz, " Lübnan'a girmek için kimseden izin istemedik ve Lübnan'da kalmak için de kimseden izin almaya ihtiyacımız yok." ifadelerini kullanarak, Lübnan'ın güneyindeki işgalle İsrail vatandaşlarını koruduklarını iddia etti.

Bakan Katz, şunları kaydetti:

"Hizbullah Lübnan genelinde silahsızlandırılana ve kuzey sakinlerine yönelik tehdit ortadan kaldırılana kadar Lübnan'daki güvenlik şeridinde kalmaya ve gerektiği kadar bu şeridin içerisinden faaliyet göstermeye devam edeceğiz."

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunan Trump, dün yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Lübnan'dan çekilme konusunu görüştüğünü ve İsrail'in işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki askerlerini geri çekeceğini düşündüğünü söylemişti.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

Öte yandan Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakere başlığı, iç siyasette ve kamuoyunda en tartışmalı konuların başında geliyor.

Cumhurbaşkanı Avn ve Başbakan Nevvaf Selam, müzakereleri "kanın durdurulması ve kalıcı çözüm" için zorunlu ve tek seçenek olarak değerlendirirken, Hizbullah ve ona yakın çevreler ise doğrudan temasları "teslimiyet" şeklinde nitelendirerek sürece karşı çıkıyor.

Washington'daki müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında "çerçeve anlaşması" imzalanmıştı.