İsrail Savunma Bakanı'ndan Golan Tepeleri Uyarısı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın, Suriye'de işgal altındaki Golan Tepelerini ele geçirmeyi düşünen güçler olduğunu iddia ettiği bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Katz, Dışişleri ve Güvenlik Komitesi'nin kapalı bir toplantısında konuştu.

İsrail'in Suriye ile barış yolunda olmadığını ileri süren Katz, Yemen'deki İran destekli Husiler dahil, Suriye'de işgal altındaki Golan Tepelerinde bulunan İsrail yerleşimlerine kara harekatı düzenlemeyi düşünen güçler olduğunu savundu.

Katz, Husi milislerin Suriye'de faaliyet gösteren güçler arasında yer aldığını ve kuzeyden İsrail'e saldırı düzenleyeceğini ileri sürerek savunma değerlendirmesinde böyle bir senaryoyu da göz önünde bulundurduğunu söyledi.

İsrail'in Suriye'deki Dürzileri koruduğunu ileri süren Katz, İsrail ordusunun bölgede tekrar çatışmalar yaşanması durumunda müdahale için bir plan hazırladığını kaydetti.

Kan'ın haberinde Hamas ve İslami Cihat Hareketlerinin de Suriye'yi faaliyetleri için uygun bir üs olarak gördüğü savunularak, Şam hükümetinin bazı unsurlarının Filistinli hareketlerin ülkede faaliyet göstermesine izin verdiği iddia edildi.

?İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepelerine bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik Baas rejimine ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok bölgeyi saldırılarla hedef almıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail, ülkenin güneyindeki Dürzileri koruma bahanesiyle Suriye'nin egemenliğine yönelik ihlallerde bulunmuştu.