İsrail Savunma Bakanı'ndan Suriye'ye Tehdit: İşgal Sürecek

KUDÜS (AA) – İsrail ordusunun Suriye'de işgal altında tuttuğu bölgeye giden İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ülkenin güneyinde işgali sürdüreceklerini söyleyerek Şam yönetimini tehdit etti.

Katz, Suriye'nin güneyinde İsrail işgali altındaki bölgeye giderek askerlerle bir araya geldi.

Burada yaptığı açıklamada Suriye yönetimini tehdit eden Katz, "İsrail devletine yönelik tehdit" sürdüğü müddetçe Hermon Dağı'nı ve işgal ettikleri bölgeyi terk etmeyeceklerini savundu.

Katz, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı, "Şam'daki sarayında sabah uyandığında, Hermon Dağı'na bakıp İsrail ordusunu gördüğünde, sınırlarımızı korumak için burada olduğumuzu bileceksiniz." sözleriyle tehdit etti.

Türkiye'nin Suriye'de varlık kurma girişiminde olduğunu iddia eden Katz, bunun İsrail'in güvenlik çıkarlarını riske attığını ileri sürerek pozisyonlarını koruyacaklarını savundu.

İsrail savaş uçakları, Suriye'nin İdlib ilinde yer alan atıl durumdaki Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne 18 Ağustos'ta hava saldırısı düzenlemişti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in saldırılarını "gerekçesiz bir saldırı" ve bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden "tehlikeli bir tırmanış" şeklinde niteleyerek kınamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, İsrail'in Ebu Zuhur Askeri Hava Üssü'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA