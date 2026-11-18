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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Gazze, Lübnan ve Suriye'de yeni topraklar ele geçirmek için İsrail ordusunun hazır olduğunu belirterek, bu bölgelerde işgali genişletme ve kalıcı hale getirme tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Katz, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'de işgal ettiği bölgelerden çekilmeyeceğini ileri sürdü.

Katz, "Hamas'ın ortadan kaldırılması ve Gazze'nin silahsızlandırılması, Lübnan'ın tamamında Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Suriye'deki tehditlerin sona ermesi" gerçekleşmeden İsrail ordusunun bu bölgelerde konuşlanmaya devam edeceğini savundu.

İsrail ordusunun söz konusu bölgelerde çatışma yaşanması durumunda yeni topraklar ele geçirerek işgali genişletmeye hazır olduğunu öne süren Katz, işgal edilen bölgeleri "İsrail'in kuzey ve güneydeki kalıcı güvenlik bölgelerinin bir parçası haline getireceklerini" belirterek, işgali kalıcı hale getirmekle tehdit etti.

Gazze Şeridi'nin 365 kilometrekarelik toprağının yaklaşık yüzde 70'ini işgal altında tutan İsrail, Lübnan'ın güneyinde sınır boyunca yer yer 10 kilometre derinliğe ulaşan geniş bir alanı işgal etmişti.

İsrail, Baas rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye yüzlerce hava saldırısı düzenlemiş ve ülkenin güneyindeki tampon bölgeyi işgal etmişti.

Kaynak: AA