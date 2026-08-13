İsrail: 'Yerleşimci şiddeti yok'

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'daki Kusra beldesinde devam eden saldırı ve şiddet eylemlerine rağmen "yerleşimci şiddeti diye bir şey olmadığını" iddia etti.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Katz, Batı Şeria'nın kuzeyinde 2005'te boşaltılan Ganim yasa dışı yerleşiminin yeniden kurulmasına ilişkin düzenlenen törende konuştu.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kusra beldesine yönelik saldırı ve şiddet eylemleri sürerken Katz, "Yerleşimci şiddeti diye bir şey yoktur." ifadesini kullandı.

Fanatik İsraillilere yönelik idari gözaltı uygulamasını iptal kararı aldığından bu yana yoğun bir baskıyla karşılaştığını savunan Savunma Bakanı, "İlke gayet açık. Biz şiddete karşıyız. Yetkiyi elinde bulunduranlar olarak, gerekli adımları biz atacağız. Başka unsurların devreye girmesine izin vermeyeceğiz." iddiasında bulundu.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Heyeti, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin pazar gününden bu yana bölgedeki Filistinli ailelerin evlerinin arasında çadır ve geçici yapılar kurduğu, ardından yolları taşlarla kapatarak sakinlerin giriş çıkışlarını ve ziyaretçi kabul etmelerini engellediğini vurguladı.

İsrail ordusu ise 11 Ağustos'ta kapalı askeri bölge ilan ettiği Kusra beldesinde Filistinlilere ait 16 evi zorla tahliye ederek el koydu.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, pazar gününden bu yana Kusra'da 3 Filistinlinin evini abluka altında tutarak aileleri evden çıkamaz hale getirdi.

Kaynak: AA