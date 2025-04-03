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İsrail Savaş Uçakları Suriye'ye Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail'e ait savaş uçakları, Şam ve Hama'ya yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi. Saldırılarda hedef alınan bölgeler arasında askeri altyapılar ve hava alanları yer aldı.

İsrail'e ait savaş uçaklarının, Suriye'nin başkenti Şam ile Hama iline saldırılar düzenlediği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail uçakları Şam'daki Berze Mahallesi'nde bulunan Bilimsel Araştırma Binası çevresini ve Hama kent merkezi yakınlarını hedef aldı.

Saldırılarda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Vatana gazetesinin haberine göre, İsrail uçakları Hama Havalimanı ve çevresindeki noktalara 14'ten fazla hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, akşam saatlerinde Suriye'de bir dizi hava saldırısı yapıldığı doğrulandı.

Açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hama Askeri Havaalanı ve Suriye'nin Humus iline bağlı T4 Askeri Havaalanının yanı sıra başkent Şam bölgesindeki askeri altyapıyı hedef aldığı belirtildi.

İsrail, 8 Aralık 2024'ten bu yana Suriye ordusuna ait devrik Baas rejiminden kalma askeri noktalar, mühimmat depoları ile askeri ekipmanların bulunduğu yerlere hava saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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