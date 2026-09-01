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İsrail'den Lübnan'ın Nebatiye'ye Hava Saldırısı

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İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesinde Kefr Rumman ve Nebatiye el-Fevka beldelerini bombaladı. Saldırılarda sığınak delici füzeler kullanıldığı, şiddetli patlamaların tüm bölgede duyulduğu bildirildi.

İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye bölgesini bombaladığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde ülkenin güneyindeki Kefr Rumman beldesine hava saldırısı düzenledi.

Haberde, savaş uçaklarının bu saldırının ardından Nebatiye el-Fevka beldesinin kuzey eteklerindeki Ali et-Tahir tepesini de hedef aldığı belirtildi.

Saldırılarda sığınak delici füzelerin kullanıldığı, şiddetli patlama seslerinin ise tüm Nebatiye bölgesinde duyulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
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