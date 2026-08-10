Haberler

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde tarımsal sulama altyapısını vurdu

İsrail savaş uçakları Lübnan'ın güneyinde tarımsal sulama altyapısını vurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BEYRUT, 10 Ağustos (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Mansuri bölgesinde Kasımiye sulama kanalının üzerinde yer alan bir sulama menfezini vurdu.

BEYRUT, 10 Ağustos (Xinhua) -- İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Mansuri bölgesinde Kasımiye sulama kanalının üzerinde yer alan bir sulama menfezini vurdu. Litani Nehri İdaresi, pazar günü sabah saatlerinde düzenlenen saldırıyla, kilit önemde bir tarım altyapısının hedef alındığını belirtti.

İdareden yapılan açıklamaya göre, yıkılmış durumdaki Mansuri Köprüsü'nün yanında bulunan menfez, güney kıyısındaki yaklaşık 2.400 hektarlık meyve bahçesine su sağlayan Kasımiye-Rasulayn sulama projesi kapsamında yer alıyor.

Ekipler meydana gelen hasarı değerlendirirken, henüz olayla bağlantılı can kaybı bildirilmedi.

Kasımiye-Rasulayn projesi suyunu Litani Nehri'nden sağlıyor ve Gaziye'den Mansuriye'ye kadar yaklaşık 59 kilometre boyunca uzanıyor. İsrail savaş uçakları mart ayında nehir üzerine inşa edilmiş 10 köprü ve su kanalından sekizini imha etti.

Saldırı, sınır boyunca güvenlik düzenlemelerini ilerletmek ve haziran ayı sonlarında imzalanan Lübnan-İsrail çerçeve anlaşmasını uygulamak amacıyla salı-perşembe günleri İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen yedinci tur Lübnan-İsrail müzakerelerinin ardından yaşandı.

Kaynak: Xinhua
Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da

Meclis'te tarihi oturum! Terörsüz Türkiye yasası Genel Kurul'da
Müsavat Dervişoğlu: Terörsüz Türkiye yasasına hayır diyeceğiz

Bir parti Meclis kürsüsünden açık açık ilan etti: Hayır diyeceğiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni Parti'nin 'Çerçeve Yasa' teklifi için oy tercihi belli oldu

Yeni Parti'nin 'Çerçeve Yasa' için oy tercihi belli oldu
Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi gözaltına alındı

Galatasaray muhabiri Burhan Can Terzi gözaltına alındı

Bahçeli ile DEM Parti arasında samimi selamlaşma

Bahçeli ile DEM Parti arasında samimi selamlaşma
Kötü koku şikayeti, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ölen kardeşiyle aynı evde yaşamış

Kötü koku şikayeti, korkunç gerçeği ortaya çıkardı: Ölen kardeşiyle...
Osimhen için gözünü kararttılar! Yeni teklif 150 milyon euro

Ve korkulan oldu! Şimdi ne yapacaklar
Fatih Terim'den İbrahim Hacıosmanoğlu'na bir gönderme daha

Kavga sürecek gibi! Yeni videosunda da boş geçmedi
Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi

Benzin ve motorinde 100 lira sınırı için tarih verildi