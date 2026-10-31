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İsrail savaş uçakları çerçeve anlaşmasına rağmen Nebatiye'deki bölgeleri hedef aldı

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İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi. NNA'ya göre savaş uçakları Nebatiye'deki bölgeleri hedef alırken, Lübnan Sağlık Bakanlığı 2 Mart'tan bu yana en az 4 bin 389 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere hava saldırıları düzenledi.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları sabah saatlerinde Nebatiye vilayetindeki Yukarı Nebatiye ile Kefertebnit beldeleri arasındaki bölgeyi ve Beraşit beldesinin çevresini hedef aldı.

Suluki Vadisi'ne ve Adşit el-Kusayr ile Tayba beldeleri arasındaki bölgeye de hava saldırısı düzenlendi.

İsrail güçleri ayrıca Huceyr Vadisi'ndeki ormanlık alanlara ve Şakra beldesi çevresine ağır makineli tüfeklerle ateş açtı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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